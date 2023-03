Eccellenza, girone B: il Calvi Noale passa contro l'Arcella

Seconda sconfitta di fila per l'Arcella, la terza nelle ultime quattro partite. Non è decisamente un bel periodo per i bianconeri, sempre impelagati nella lotta per la salvezza. Non bastano i proclama della vigilia tendenti al banale "sono tutte finali" perché l'Arcella visto in campo contro il Calvi Noale è una squadra che non sembra lottare per conquistare la salvezza. Pessimo l'approccio alla partita, pochi i tiri verso la porta difesa da Carraro, sufficiente il possesso palla, ma non abbastanza per impensierire i veneziani.



A proposito di cattivi approcci, il Calvi passa subito al 2' con Pasha, abile a risolvere una mischia in area su angolo battuto in precedenza da Stalla. La reazione dell'Arcella c'è ed è affidata al solito Plamadeala, ma il suo destro sfiora solo il palo. Berto si erge a muro su Coin e Scandilori, ma il Calvi Noale raddoppia al 65' della ripresa. Coin su punizione trova l'opposizione della difesa dell'Arcella, ma sulla respinta dalla distanza Dall'Agnol insacca all’angolino basso. Tamponi al 79' prova a riaprire il match, ma il suo colpo di testa si perde a lato. Il punteggio non cambia più. Domenica a Spinea sarà una gara quasi vitale.

Di seguito il tabellino della gara:



ARCELLA-CALVI NOALE 0-2

ARCELLA: Berto, Toso (27′ st Vidor), Rubin, Boscaro, Pistolato, Lovato, Zavan (13′ st Varnier), Danielli (21′ st Bettonte), Tamponi, L. Rossi (40′ st Teodoro), Plamadeala (23′ st Stangherlin). A disposizione: T. Rossi, Tagliapietra, Sartore. Allenatore: Fonti.



CALVI NOALE: Carraro, Cazzaro, Scandilori, Bellia (29′ st Boriero), Dall’Agnol, Leonarduzzi, Bagarotto, Stalla (40′ st Gasparini), Pasha (48′ st Giacomazzo), Coin (29′ st De Stefani), Fantinato (21′ st Peron). A disposizione: Bortoletto, Losso, Nasini, Corbellini. Allenatore: Pulzetti.



Arbitro: Dogliani di Conegliano.

Reti: 2′ pt Pasha, 20′ st Dall’Agnol.

Note: ammoniti Dall’Agnol, Zavan, Rossi, Leonarduzzi, Peron, Stalla e Bettonte. Angoli 3-4. Recupero 2′ e 5′.