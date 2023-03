Eccellenza, girone B: tra Arcella e Piovese finisce senza gol ed emozioni

Tutto come prima tra Arcella e Piovese. Anzi, peggio di prima, almeno per gli uomini di Fonti. La salvezza diretta si allontana, ora a 4 punti, e con solo tre giornate da disputare servirà un suicidio sportivo del Caorle per aiutare i bianconeri a non passare per le forche dei playout. Discorso differente per la Piovese, sempre nel mischione dei bassifondi, con la testa rivolta già all'offseason per la permanenza della categoria.



Partita a scacchi nel primo tempo tra le due squadre. Gerini spreca da buona posizione, Bortoluzzi chiude su Tamponi e Stangherlin, e sempre sempre Tamponi al 33' spara alle stelle con il destro. Nella ripresa lo spettacolo resta invariato. Toso è provvidenziale su Bruscaglin, mentre Leba si supera su Tagliapietra. È un match teso, ma sostanzialmente corretto, con soli tre ammoniti. Le ultime chance sono sui piedi di Bortolotto e Rossi, ma entrambi non trovano il guizzo vincente per le rispettive compagini.

Finisce 0-0, niente di fatto e tutto ancora in bilico da qui alla fine. Questo il tabellino della gara del Parrocchiale dell'Arcella

ARCELLA-PIOVESE 0-0

ARCELLA: Berto, Varnier, Tagliapietra (39′ st Bettonte), Maritan, Pistolato, Boscaro, Toso, Vidor (28′ st Plamadeala), Tamponi, Rubin (20′ st Lovato), Stangherlin (13′ pt Rossi). A disposizione: Acciccaferri, Danielli, Zavan, Teodoro, Sartore. Allenatore: Fonti.



PIOVESE: Leba, Bortoluzzi, Tommasi, Rigoni, Sartori, De Poli, Boscain, Pasetto (30′ st Menegazzo), Gerini, Bortolotto, Bruscaglin (39′ st Toffanin). A disposizione: Mancin, Voltan, Monaco, Pavanello, Asoletti, Degan, Maggio. Allenatore: Graziano.



Arbitro: Rago di Moliterno.

Note: ammoniti Rossi, Bortoluzzi e Bortolotto. Calci d’angolo 4-4. Spettatori: un centinaio