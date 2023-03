Eccellenza, girone B: Arcella così non va, il Vittorio Falmec passa con facilità

Inizia male e termina peggio per l'Arcella la gara casalinga contro il Vittorio Falmec. Vincono i trevigiani per 2 a 0 al termine di una gara poco spettacolare. Una sconfitta che fa male ai padovani, tanto nel gioco quanto nella classifica. La salvezza diretta resta a 4 punti, ma dietro la Piovese spinge. Bene gli uomini di Esposito, che riscattano prontamente il poker casalingo subito la settimana scorsa dal Calvi Noale. Il match si sblocca subito all'11. Scampi confeziona un assist che Bortot, da due passi, deve solo depositare di testa alle spalle di Berto. La reazione dei padrondi di casa è tutta nel palo di Plamadeala al 36'. Rubin nella ripresa costringe al miracolo Memo, Tagliapietra e Plamadeala sprecano ottime occasioni e al 58' arriva il bis del Vittorio Falmec. Bella azione personale di Barbon e per il secondo gol di giornata per gli Esposito boys. Notte fonda al Parrocchiale di Arcella, urge riscatto nell'infrasettimanale contro il Calvi Noale. Difficile, ma non impossibile.

Questo il tabellino della gara:

ARCELLA-VITTORIO FALMEC 0-2

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Lovato, Vidor (22′ st Boscaro), Zavan (25′ st Bettonte), Sartore (37′ st Maritan), Stangherlin (22′ st Danielli), Plamadeala (29′ st Teodoro).

A disposizione: Rossi, Righetto, Tamponi, Guidolin.

Allenatore: Fonti.

VITTORIO FALMEC: Memo, Quarzago (31′ st Floris), Zorzetto, Zane, Bortot, De Biasi (22′ pt Pellicanò), M. Salamon (26′ st Fadelli), L. Salamon, Polese (37′ st Cima), Scarpi (26′ st Cais), Barbon.

A disposizione: Veneran, Giacchina, Zanotelli.

Allenatore: Esposito.

Arbitro: Tinelli di Verona.

Reti: 11′ pt Bortot, 13′ st Barbon.

Note: ammoniti Quarzago, Toso, Zavan, Tagliapietra, Cima.