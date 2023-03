Eccellenza, girone B: blitz Arcella a Castelfranco Veneto, Giorgione K.O

Solo un anno fa questa partita metteva in palio un posto per la Serie D. 365 giorni può rappresentare la gara della svolta per l'Arcella. È vero, tante volte nel mondo del calcio si abusa del termine "svolta", ma nel caso della vittoria dell'Arcella, i tre punti conquistati sul campo del Giorgione hanno proprio questo significato. Terza vittoria esterna stagionale, salvezza diretta che si avvicina a soli tre punti e soprattutto la sensazione che questo successo sarà di fondamentale importanza per il futuro degli uomini Fonti. Oltre alle sensazioni, i numeri. Con questo successo raggiunge proprio il Giorgione a quota 31 punti, portandosi in una posizione molto interessante nella lotta playout.

Basta una rete di Zavan al 24' per avere ragione degli uomini di Sandri, pericolosi solo a fine primo tempo con l'ex Albignasego Scevola. Per il resto è un'Arcella compatto, magari meno appariscente di altre occasioni, ma tremendamente concreto. Tanto in attacco, quanto in difesa. Berto, a conti fatti, sbriga ordinaria amministrazione nella ripresa, mentre il solito Rossi al 76' va vicinissimo al raddoppio dopo una fuga di 50 metri palla al piede.



Questo il tabellino della gara di Castelfranco Veneto:

GIORGIONE-ARCELLA 0-1

GIORGIONE: Bonato, Minato, Bevilacqua, Curumi (34′ st Rosin), Salomone, Rosin, Basso, Anile, Pluchino, Stefani (19′ st De Lazzari), Scevola (12′ st Dalla Santa Casa).

A disposizione: Antonello, Baggio, Franco, Musaraj, Dervishi, Dolce.

Allenatore: Sandri.

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Zavan, Stangherlin (24′ st L. Rossi), Vidor, Tamponi (41′ st Sartore), Danielli (46′ st Lovato), Plamadeala (32′ st Mangieri).

A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Maritan, Bettonte, Teodoro.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Moroso di Venezia.

Reti: 24′ pt Zavan.

Note: ammoniti Stefani, Bevilacqua, Anile, Salomone, L. Rossi