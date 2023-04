Eccellenza, girone B: le date e gli orari dei playout dell'Arcella

Ancora pochi giorni e l'Arcella si gioca la permanenza nel campionato Eccellenza nei playout. Avversario, l'Eclisse Carenipievigina, squadra di Pieve di Soligo diretta da mister Ferro. Andata al Parrocchiale del quartiere Arcella già domenca 30 aprile, mentre il ritorno è previsto per il 7 maggio a Pieve di Soligo. Due gare per decidere una stagione, due gare in cui sarà imperativo vincere. In campionato, nel girone d'andata hanno vinto i trevigiani per 2 a 0, mentre un girone dopo ecco la vittoria arcellana per 2 a 1, con la rete al 92' di Plamadeala. Proprio il finlandese, con l'italo argentino Mangieri, è l'uomo più atteso di questa doppia sfida.

Ecco il calendario delle due gare:

Andata, Domenica 30 Aprile, ore 15:30: Arcella-Eclisse Carenipievigina

Ritorno, Domenica 7 Maggio, ore 15:30: Eclisse Carenipievigina-Arcella