Eccellenza, girone B: Arcella sono (quasi) playout, solo pari con il Limana Cavarzano

Pasqua con la quasi certezza dei playout. È questo il verdetto della penultima gara della stagione 22/23 per l'Arcella. Un pareggio per 1-1 sul campo del Limana Cavarzano che serve poco agli uomini di Fonti, attesi la prossima settimana dall'impegno interno - molto complesso - contro la Godigese e infine attendere altri sette giorni per capire se saranno o meno playout. Un bel guaio, in cui i bianconeri si sono cacciati da soli. Pronti via e i padovani passano subito al 7'. Rossi crea, Tagliapietra rifinisce e Vidor insacca. Quarto centro stagionale per il brasiliano. La rete galvanizza gli ospiti, che sfiorano il raddoppio con Sartore e Vidor, ma in entrambi i casi Peterle dice di no. E dove non arriva il portiere del Liman, ci pensa la scarsa mira di Teodoro e Sartore a impedire il raddoppio padovano.

Nella ripresa ancora meglio l'Arcella, sempre con Sartore e Rossi, ma le conclusioni sono a lato. Tanti gol sbagliati e il Limana al secondo acuto della sua gara trova il pari. Malacarne prima colpisce la traversa e poi insacca alle spalle di Berto. Nell’ultima mezz’ora, padroni di casa pericolosi più volte, Berto si oppone a Solagna e Fiabane con quest’ultimo che, proprio al novantesimo, spedisce a lato l’ultimo pallone invitante. La gara termina in parità, l'Arcella ha poca da esultare per questo pareggio.

Questo il tabellino della gara:

UNIONE LIMANA CAVARZANO-ARCELLA 1-1

UN. LIMANA: Peterle, Appocher (17′ st Piazza), Malacarne, Haroku, M. Paier (1′ st J. Paier), Brustolon, Fiabane, Solagna, Arseni (1′ st Panatta), Bez (35′ st Band), Paludetto (41′ st Boso). A disposizione: Canova, Loat, Sartori, Band. Allenatore: Parteli.



ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra, Varnier, Pistolato, Boscaro, Vidor (41′ st Plamadeala), Lovato, Sartore (35′ st Loum), L. Rossi, Teodoro (25′ st Mangieri). A disposizione: T. Rossi, Stangherlin, Fincato, Danielli, Zavan, Tamponi. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Scomazzon di Bassano del Grappa.

Reti: 6′ pt Vidor, 10′ st Malacarne.

Note: ammoniti Appocher, Teodoro e Pistolato.