Eccellenza, girone B: Martini sgambetta la United Borgoricco Campetra

Domenica dall’epilogo beffardo per lo United Borgoricco Campetra, che incassa la seconda sconfitta consecutiva perdendo di misura sul campo del Sandonà. C'è già qualche granello di sabbia nell'ingranaggio rossobiancoblu? Da mister Malerba si attendono le risposte e le soluzioni necessarie per far ripartire la fuoriserie United Borgoricco Campetra.

Dopo un primo tempo condotto egregiamente, con diverse occasioni pericolose firmate da Cappella, Tronco e Tescaro, i rossobiancoblu si ritrovano in dieci uomini in avvio di ripresa per il secondo giallo sventolato proprio a bomber Cappella.

Nonostante l’inferiorità numerica, lo United rischia il giusto, tiene il campo con carattere e personalità, ma all'82' l'equilibrio si spezza per merito del classe 2005 Martini, entrato un minuto prima, abile ad insaccare all'incrocio alle spalle di Piva.

La squadra di Malerba si riversa in avanti a caccia del pareggio, ma l'1-1 di Buson viene annullato da Casula per un fallo su Noé. Qualche dubbio resta, ma la gara scorre ai titoli di cosa con il risultato invariato. Sarà una settimana lunga per Malerba, in attesa di ripartire più forte di prima già a partire dalla gara contro il Favaro 1948 domenica prossima al Mason.



Questo il tabellino della sfida nel veneziano:



SANDONÀ-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0



SANDONÀ: Noè, Donadello, Semenzato (27’ s.t. Angi), Abcha, Fortunato, Pasian, Soncin, Di Sopra (36’ s.t. Martini), Berardi, Corò (1’ s.t. Santarcieri), Mazzon (44’ s.t. Achille Bisiol). A disp. Donno, Crescente, Craciun, Momentè, Dordit. All. Alessandro Bisiol.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Regazzo, Buson, Beccaro, Tescaro (22’ s.t. Marangoni), Fighera (9’ s.t. Barichello), Cappella, Volpato, Tronco (38’ s.t. Rosa). A disp. Cherubin, Tonini, Zantomasi, Stevanin, Corteggiano, Vasic. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Casula di Ozieri.



RETE: 37’ s.t. Martini.NOTE: Spettatori 250 circa. Espulso al 5’ s.t. Cappella per doppia ammonizione. Ammoniti Soncin, Pasian, Berardi, Santarcieri, Donadello e Volpato. Recuperi: 2’ e 4’.