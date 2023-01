Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Contro Cavarzano e Piovese vogliamo il massimo"

Soddisfatto a metà del pareggio ad Oderzo, fiducia in vista dei prossimi impegni contro il Limana Cavarzano e Piovese. Con questo approccio mister Bertan, tecnico della United Borgoricco Campetra, spera di risalire la classifica e rosicchiare altri punti al Treviso capolista e la Godigese seconda in classifica nel campionato Eccellenza girone B. Queste le dichiarazioni del mister rossobiancoblu:

«Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e compatta, che concede poco e subisce pochissimi gol. L’Opitergina veniva da tanti risultati utili consecutivi e rappresentava un banco di prova davvero impegnativo. È stata una bella partita, tra due squadre che fino all’ultimo hanno provato a vincere. Il campo era molto pesante, forse dovevamo far girare la palla con maggiore velocità: in ogni caso è un buon pareggio, a cui ora dovremo dare continuità con delle vittorie. Ci attendono Cavarzano e Piovese, con cui all’andata abbiamo lasciato per strada punti preziosi: se vogliamo restare in alto, bisognerà raccogliere il massimo».