Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Partita storta, ora testa al Liapiave"

Archiviare senza rimpianti e farne tesoro per il futuro. Dopo tre vittorie di fila, il tecnico della United Borgoricco, Alessandro Bertan, analizza la sconfitta nello scontro diretto casalingo contro il Portomansué:



«Una partita storta, che però vado ad archiviare senza alcun rimpianto. I ragazzi sono stati esemplari e hanno dato tutto. Gli episodi, di certo, non ci hanno girato a favore: non ho mai avuto la sensazione di dire “adesso prendiamo gol”, eppure dopo venti minuti eravamo già sotto 0-2. Forse siamo mancati in un pizzico di furbizia e di attenzione: ci sono aspetti in cui dobbiamo ancora crescere, soprattutto nei momenti-chiave di una gara. Anche ieri, comunque, abbiamo costruito tanto: a volte capita di segnare alla prima occasione, ieri abbiamo messo in area tantissimi cross ma siamo stati imprecisi. Ora testa al Liapiave, altra super squadra. Ci stiamo giocando delle posizioni di classifica importanti e lotteremo alla morte fino alla fine».