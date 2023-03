Eccellenza, girone B: tonfo United Borgoricco Campetra, gode il Portomansué

Debacle United Borgoricco nello scontro diretta di altissima classifica contro il Portomansué. Pesante battuta d'arresto per gli uomini di Bertan, che subiscono 4 reti e perdono la testa della classifica in favore del Treviso e vengono agganciati proprio dalla squadra di mister Marchetti. Qualcosa da rivedere in casa rossobiancoblu ci sarà da rivedere, perché una sconfitta del genere, se non gestita al meglio, rischia di lasciare scorie pesanti in seno al gruppo.

Prestazione praticamente perfetta dei trevigiani, avanti al 15' su rigore molto contestato dai padroni di casa con Fillippini. Due minuti dopo Granati si mette in proprio e raddoppia. Frastornata e in cattiva giornata, la United recrimina per un gol annullato - dubbio - in avvio di ripresa a Chinellato e crolla al 65' sotto i colpi di De Martin e successivamente di Urbanetto al 75'. In occasione della rete di De Martin, Rumiz prende il rosso per proteste, mentre al 76' è Dassié a farsi buttare fuori da Limonta per un'inutile fallo da tergo. Regazzo rende meno amaro il passivo con una rete e un incrocio dei pali. Troppo poco per sperare di impensierire l'ottimo Portomansué, troppo poco per sognare e puntare alla promozione diretta in Serie D.



Questo il tabellino della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-PORTOMANSUÈ 1-4



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi (23’ s.t. Vasic), Galliot, Fighera (14’ s.t. Marangoni), Rumiz, Antonello (14’ s.t. Regazzo), Torregrossa, Sartori (23’ s.t. Sessi), Cappella, Chinellato (23’ s.t. Barichello), Tescaro. A disp. Niero, Volpato, Dussin, Scappin. All. Alessandro Bertan.

PORTOMANSUÈ: Rallo, Pavarini, Granati, Nicoletti, Pramparo, De Biasi (22’ s.t. Colombera), Dassiè, Grandin (37’ s.t. Pessot), De Martin (39’ s.t. Ros), Filippini (13’ s.t. Urbanetto), Tomasella (4’ s.t. Mihali). A disp. Ruggiu, Sartor, Di Marzo. All. Marco Marchetti.

ARBITRO: Limonta di Lecco.

RETI: 15’ p.t. Filippini (rigore), 17’ p.t. Granati, 20’ s.t. De Martin, 30’ s.t. Urbanetto, 40’ s.t. Regazzo.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulsi al 20’ s.t. Rumiz per proteste e al 36’ s.t. Dassiè per fallo da tergo. Ammoniti Torregrossa, Fighera, mister Bertan, Nicoletti, De Martin, Pramparo, Mihali e Pavarini. Recuperi: 2’ e 5’