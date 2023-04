Eccellenza, girone B: Scappin (United Borgoricco Campetra) "Prendiamoci le nostre responsabilità"

Il Capitano ci crede. Nonostante la recente striscia negativa di risultati ha pesantemente compromesso le speranze della United Borgoricco Campetra di accedere ai playoff per la promozione in serie D, Nicola Scappin non vuole gettare la spugna. Imperativo? Chiudere la stagione nel migliore dei modi e spingere al massimo fino alla fine. Poi si vedrà. «Fino all’ultimo mese è stata un’annata positiva – le parole del capitano Nicola Scappin, classe 1991 – Non possiamo certamente buttare via tutto per cinque partite negative: però dobbiamo fare tesoro di ciò che è andato male, perché fare esperienza significa anche questo. Per noi è dura da digerire, si potrebbero dire tante cose. Da parte mia, in veste di capitano, posso affermare che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ci restano altre due partite e bisogna crederci fino in fondo dando tutto ciò che abbiamo. Il mister, lo staff, la società e tutte le persone che ci danno una mano non meritano un finale del genere. Poi vada come vada, il calcio è anche questo, ma di sicuro daremo l’anima».