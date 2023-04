Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra è notte fonda, al Mason passa il Vittorio Falmec

Altra domenica da dimenticare per la United Borgoricco Campetra, che al «Mason» cede per 2-3 ai trevigiani del Vittorio Falmec e saluta definitivamente le residue speranze di agganciare la zona playoff. Una sconfitta specchio del periodo degli uomini di Bertan: tante palle gol costruite, due legni, il solito approccio discutibile al match in abbinata con disattenzioni in fase difensiva non accettabili da una rosa del valore dei rossobiancoblu. La dimostrazione plastica è il gol al 1' degli ospiti. Cima parte in solitaria e trova un assist al bacio per Polese, che fa 0-1. Almeno questa volta Scappin e compagni reagiscono e al 20' Regazzo appoggia per Vasic, che trova la rete del momentaneo pareggio. Passano quattro minuti e su azione da calcio d'angolo Polese trova il suo secondo gol della gara. Stordita, ma non ferita, la United Borgoricco Campetra si getta in avanti e al 35' trova il pari con Sartori, abilissimo a farsi trovare puntuale al suggerimento dell'ottimo Barichello.

Nel secondo tempo Torregrossa e Sartori colpiscono due pali, sempre Sartori e Barichello fanno guadagnare la palma di migliore in campo a Memo e all'88' ancora una volta Cima crea e questa volta è Cais a depositare il pallone in fondo alla rete. Epilogo drammatico di un pomeriggio nato storto.



Questo il tabellino della sfida.



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-VITTORIO FALMEC 2-3



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean (36’ s.t. Sessi), Galliot, Vasic (18’ s.t. Volpato), Scappin (29’ p.t. Antonello), Rumiz, Torregrossa (36’ s.t. Tescaro), Regazzo, Barichello, Chinellato (18’ s.t. Marangoni), Sartori. A disp. Niero, Cren, Dussin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.



VITTORIO FALMEC: Memo, Floris (1’ s.t. Quarzago), Zorzetto, Zane, De Biasi, Bortot (27’ p.t. Marchesan), Zanotelli (13’ s.t. Fadelli), Giacchina (38’ s.t. Mazzer), Cais, Cima, Polese (26’ s.t. Tarzariol). A disp. Veneran, Foltran. All. Stefano Esposito.



ARBITRO: Possanzini di Foligno.





RETI: 1’ p.t. e 24’ p.t. Polese, 20’ p.t. Vasic, 35’ p.t. Sartori, 43’ s.t. Cais.NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Regazzo e Antonello. Recuperi: 1’ e 4’.