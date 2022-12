Eccellenza, girone B: Vittorio Falmec implacabile, la United Borgoricco Campetra finisce la gara in 8

Domenica da dimenticare per la United Borgoricco Campetra, che torna con una sconfitta dall’insidiosa trasferta di Vittorio Veneto cedendo per 3-1 contro i padroni di casa.

Una caduta pesante quella degli uomini di Bertan, che terminano la partita con i nervi a fior di pelle e in 8 a causa delle espulsioni di Scappin, Girardi e Fighera, scivolando a -7 dalla testa della classifica controllata dal solito Treviso e facendosi agganciare da Godigese, Calvi Noale e Opitergina.

Cappella non si smentisce e trova il quattordicesimo centro della stagione al 30' su azione di corner. Sembra tutto in discesa, ma il Vittorio Falmec è in un momento di forma fisica e mentale clamoroso e ribalta la contesa nelle ripresa. Cima pareggia su calcio di rigore al 50', non senza polemiche ospiti. I padovani continuano a fare il loro calcio. Tescaro e Marangoni vengono fermati da un Memo in formato special e al 65' arriva lo sliding doors della gara: Barichello viene steso da Marchesan, probabilmente ultimo uomo. Manzini di Verona estrae il giallo, capitan Scappin non ci sta e protesta in maniera veemente per la decisione del fischietto veronese. Secondo giallo e la United Borgoricco Campetra resta in 10. La gara sembra avviata verso un pareggio, sino al 90' quando Polese viola il bunker difeso da Papagno e si ripete quattro minuti dopo. Notte fonda per gli uomini di Bertan, resettare subito in vista dello Spinea in casa non è imperativo, è fondamentale per mantenere il secondo posto in classifica alla fine del girone d'andata.