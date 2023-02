Eccellenza, Mestrino Rubano: ai saluti Bernardi, al suo posto ecco mister Paganin

Il Mestrino Rubano volta pagina, accogliendo le dimissioni del condottiero dell'incredibile quarto posto dello scorso anno nel girone A del campionato Eccellenza, mister Massimo Bernardi. Fatale per lui il non felice periodo che sta attraversando la squadra biancoblu e che l'ha portata in una zona pericolosa della classifica, a solo un punto dai playout.

La società, preso atto dolorosamente della decisione, non ha perso tempo ed ha subito annunciato l'arrivo in panchina di Mister Antonio Paganin già allenatore di Giorgione e Campodarsego entrambe in serie D e con una lunga e prestigiosa carriera da giocatore nelle fila di Bologna, Sampdoria, Udinese ed Inter.



Il nuovo tecnico biancazzurro dirigerà la sua prima seduta questa sera e debutterà domenica 5 Febbraio nel match salvezza in trasferta contro il Valgatara.