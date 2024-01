Eccellenza & Promozione: guerre stellari nella prima giornata di ritorno

E con l'epifania tutte le feste vanno via. E se il calcio di Serie A non si è mai fermato, questo detto può funzionare per Serie C, D ed ovviamente i campionati di Eccellenza e Promozione. Sarà un week end da guerre stellari quello delle squadre padovane pronte a tornare in pista nel girone di ritorno.

Eccellenza

Nel girone A il match di cartello è il derby padovano tra Albignasego e Mestrino Rubano al Montagna. Dopo i due pari tra coppa e campionato di inizio settembre, gli uomini di Antonelli, rinforzati sul mercato con l'approdo del puntero Arma e privi dello squalificato Riccò, vogliono sorpassare la squadra del presidente Stefani e di mister Paganin, ancora imbattuta in trasferta e davanti in classifica rispetto ai granata. Ulteriore dettaglio, sarà una sfida in famiglia. In mezzo al campo per l'Albignasego Riccardo Paganin, sulla panchina del Mestrino Antonio Paganin. Sempre nel medesimo raggruppamento, occhio all'Academy Plateola di Tentoni, reduce da tre vittorie di fila e risalito in graduatoria a 5 punti dalla salvezza diretta.



Academy Plateola-Mozzecane

Vigasio-Schio

Camisano-Longare Castegnero

Albignasego-Mestrino Rubano

Union Eurocassola-Real Valpolicella

Montorio-Unione La Rocca Altavilla

Porto Viro-Virtus Cornedo

Villafranca Veronese-Ambrosiana (24/01)

Classifica: Unione La Rocca Altavilla 30, Vigasio 29, Mestrino Rubano 25, Villafranca Veronese 25, Montorio FC 24, Albignasego 24, Ambrosiana 24, Porto Viro 21, Calcio Schio 20, Calcio Mozzecane 20, Real Valpolicella 18, Union Eurocassola 18, Calcio Longare Castagnero 17, Camisano 15, Academy Plateola 11, Virtus Cornedo 1

Si parte forte anche nel raggruppamento B, con il neo tecnico della United Borgoricco Campetra, mister Ferronato, atteso dalla sfida con la Godigese, un gradino sotto in classifica. Osservando il calendario della giornata, si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti per la testa della classifica. Per la zona salvezza - se così si può dire - l'Unione Cadoneghe di Ferrulli gioca in casa della Liventina Opitergina.

Giorgione-Calvi Noale

Caorle La Salute-Spinea

Cavarzano Belluno-Favaro

Conegliano-Liapiave (rinviata a data da destinarsi=

Vittorio Falmec-Portomansuè

Eclisse Carenipievigina-Sandonà

Liventina Opitergina-Unione Cadoneghe

Godigese-United Borgoricco Campetra

Classifica: Giorgione 28, Conegliano 26, United Borgoricco Campetra 25, Calvi Noale 25, Vittorio Falmec 24, Godigese 24, Sandonà 23, Spinea 21, Unione Cadoneghe 20, Portomansué 20, Liapiave 20, Eclisse Carenipievigina 19, Liventina Opitergina 18, Cavarzano Belluno 18, Favaro 1948 10, Caorle La Salute 8

Promozione

Riflettori accesi sul girone C, con i riflettori puntati su Arcella-Pozzonovo, rispettivamente terza contro prima. La squadra di Bertan, rinforzata sul mercato vuole accorciare sui ragazzi di Sabbadin, apparsi con il fiato un po' corto nelle settimane pre natalizie. In questo bailame, attenzione alla Piovese rinvigorita dalla cura Nardo, che sogna l'aggancio alla testa della classifica se batte il Torre. Grande curiosità per il debutto del monselicense Cavazzana sulla panchina del Monselice, ospite nella tana del Pettorazza San Martino. Derby ad alta tensione per l'Azzurra Due Carrare contro la rinnovata Villafranchese, mentre per Limena e Vigontina San Paoli incroci pericolosi con la provincia rodigina, rispettivamente contro Scardovari e Rovigo. Trasferta molto calda per il Saonara Villatora di Simonato, a caccia di una vittoria in quel di Cavarzere.



Negli altri raggruppamenti, il Merlara (girone A) ospita la capolista Oppeano, mentre nella divisione B Galliera, Fontanivese San Giorgio e San Giorgio in Bosco sono a caccia dei tre punti in trasferta rispettivamente contro Rosà, Malo e Sarcedo. Duello salvezza per l'Ambrosiana Trebaseleghe contro il Fontanelle.



Girone A

Cologna Veneta-Albaredoronco

San Giovanni Lupatoto-Atletico Città di Cerea

Audace-Bevilacqua

Baldo Junior Team-Castelnuovo del Garda

Merlara-Oppeano

Belfiorese-Pastrengo

Pedemonte-Team Santa Lucia Golosine

Virtus Borgo Verona-Pescantina Settimo



Classifica: Oppeano 38, Belfiorese 32, Audace 24, Virtus Borgo Verona 23, Baldo Junior Team 23, Team Santa Lucia Golosine 20, Pescantina Settimo 20, Pedemonte 20, Castelnuovo DG 19, Albaredoronco 17, Cologna Veneta 17, Pastrengo 16, Bevilacqua 15, Atletico Città di Cerea 14, Merlara 12, San Giovanni Lupatoto 10

Girone B

Rosà-Galliera

Poleo Aste-Trissino

Valbrenta-Caldogno

Marosticense-Cassola

Malo-Fontanivese San Giorgio

Chiampo-Montebello

Dueville-Salvatronda

Sarcedo-San Giorgio in Bosco

Classifica: Malo 30, Montebello 30, Marosticense 28, Dueville 25, Chiampo 24, Caldogno 24, Trissino 24, Cassola 22, Galliera 21, Salvatronda 19, Valbrenta 16, Fontanivese San Giorgio 15, Sarcedo 13, Poleo Aste 13, Rosà 11, San Giorgio in Bosco 10

Girone C

Arcella Padova-Pozzonovo

Azzurra Due Carrare-Villafranchese

Cavarzere-Saonara Villatora

Limena-Scardovari

Loreo-Dolo Pianiga

Pettorazza San Martino-Monselice

Torre-Piovese

Vigontina San Paolo-Rovigo

Classifica: Pozzonovo 31, Piovese 29, Arcella 27, Azzurra Due Carrare 26, Cavarzere 23, Loreo 22, Pettorazza 22, Monselice 21 (-1), Limena 21, Villafranchese 18, Torre 18, Dolo Pianiga 17, Vigontina San Paolo 17, Rovigo 14, Saonara Villatora 12, Scardovari 11

PROMOZIONE girone D

Ambrosiana Trebaseleghe-Fontanelle

Robeganese Salzano-Julia Sagittaria

Città di Paese-Montello

Borgo Valbelluna-Noventa

Caerano-Real Martellago

Longarone Alpina-Union Pro

Istrana-Union QdP

Alpago-Villorba

Classifica: Julia Sagittaria 33, Borgo Valbelluna 30, Alpago 29, Real Martellago 23, Longarone 23, Robeganese Salzano 22, Ambrosiana Trebaseleghe 22, Fontanelle 22, Union Pro 22, Istrana 21, Villorba 20, Caerano 19, Union Qdp 15, Montello 14, Noventa 8, Paese 5