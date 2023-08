United Borgoricco Campetra, Saonara Villatora e Pozzonovo attese dal Memorial "Simone Bacchini"

Non solo in D, ma anche in Eccellenza e Promozione prosegue a pieno ritmo la preparazione delle squadre padovane. Un esempio è l'appuntamento di sabato pomeriggio a Villatora per il «Memorial Simone Bacchini» con una delle corazzate del girone B dell'Eccellenza, la United Borgoricco Campetra, impegnata contro due ottime compagini di Promozione come Saonara Villatora e Pozzonovo. Quest'ultima, con il ritorno di mister Sabbadin, si candida a protagonista del prossimo girone C, mentre il Saonara Villatora, forte della guida tecnica di Gualtiero Grandini, punta ad un campionato tranquillo, con vista alla parte sinistra della classifica.

Così si è espresso Massimo Malerba, tecnico della United Borgoricco Campetra, in vista del trofeo estivo: «Il programma di lavoro prosegue bene. Abbiamo avuto alcuni piccoli affaticamenti ma di lieve entità: ad oggi siamo tutti “abili e arruolabili” e questo è un aspetto assolutamente importante. I ragazzi stanno lavorando con attenzione, impegno e grande entusiasmo: i test con l’Arcella e con la Primavera del Vicenza ci hanno dato molte indicazioni interessanti, il primo contro una squadra di assoluto livello per la Promozione e il secondo contro una compagine giovane ma molto organizzata e tecnicamente valida. Il triangolare di sabato a Villatora sarà un altro buon test, perché affronteremo due formazioni che in Promozione si faranno sicuramente valere. Dovremo farci trovare pronti, in modo da proseguire nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento all’esordio ufficiale in Coppa Italia».

Sempre in tema Promozione, da segnalare il test match tra Limena e Rovigo dell'ex tecnico proprio dei biancazzurri, Giuseppe Prisco. Appuntamento sabato alle ore 17:00 al Comunale di Limena in Via San Francesco.