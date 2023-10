Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 8°giornata

C'è chi sale, c'è chi scende e chi rimane stabile. Le formazioni padovane si sono date di nuovo battaglia negli incontri validi per l'ottavo turno del campionato.

GIRONE A



Non basta il cambio dell'allenatore in casa Albignasego per ritrovare la vittoria. Il Vigasio di Damiani vince da grande squadra e conferma la vetta della classifica con il più classico degli 0-1 in trasferta. Agli uomini di Antonelli gli applausi, ai veronesi i punti, e la squadra patavina scende negli inferi della zona playout. Chi non accenna a fermarsi è il Mestrino Rubano che piega 2 a 0 a domicilio il Longare Castagnero con gli acuti del duo Scapin e Rampazzo. Gli uomini di Paganin restano a -2 dalla testa della classifica a quota 15 punti. Sempre crisi nera per l'Academy Plateola di Tentoni, sconfitto 2 a 0 in casa dal Villafranca Veronese.

Ecco risultati e classifica aggiornata:



Academy Plateola-Villafranca Veronese 0-2 14' s.t. Ghirardi, 17' s.t. Marchetti

Albignasego-Vigasio 0-1 18' p.t. Righetti

Longare Castagnero-Mestrino Rubano 0-2 16' s.t. Scapin, 20' s.t. Rampazzo

Altri risultati: Porto Viro-Montorio 1-1, Camisano-Schio 2-2, Valpolicella-Mozzecane 2-2, Eurocassola-Ambrosiana 0-1, Virtus Cornedo-Unione La Rocca Altavilla 2-3



Classifica: Vigasio 17, Unione La Rocca Altavilla 17, Mestrino Rubano 15, Calcio Mozzecane 15, Villafranca Veronese 14, Union Eurocassola 12, Ambrosiana 12, Montorio FC 11, Calcio Longare Castagnero 11, Real Valpolicella 10, Porto Viro 10, Albignasego 9, Calcio Schio 8, Camisano 4, Academy Plateola 3, Virtus Cornedo 1



GIRONE B

Doppio pareggio per le padovane impegnate in questo raggruppamento. Sicuramente prestigioso quello dell'Unione Cadoneghe in casa contro il Sandonà. Un 1-1 firmato Bertoncello per i padovani e Abcha su rigore a dieci minuti dalla fine. Da segnalare anche la traversa del solito Cherif per il Cadoneghe, in ampio credito con la fortuna. Pareggio senza reti quello tra United Borgoricco Campetra e Portomansué. La corazzata padovana diretta da Malerba continua a stentare e la vetta si allontana a 5 punti.

Ecco risultati e classifica:

United Borgoricco Campetra-Portomansué 0-0

Unione Cadoneghe-Sandonà 1-1 24' p.t. Bertoncello (UC), 35' s.t. rig. Abcha (S)

Altri risultati: Cavarzano-Conegliano 0-2, Caorle-Liapiave 2-2, Eclisse Carenipievigina-Giorgione 1-4, Godigese-Vittorio Falmec 3-1, Liventina Opitergina-Calvi Noale 0-2, Spinea-Favaro 1948 2-2



Classifica: Sandonà 18, Giorgione 16, Conegliano 13, United Borgoricco Campetra 12, Liapiave 12, Spinea 11*, Vittorio Falmec 11, Calvi Noale 10, Eclisse Carenipievigina 10, Favaro 1948 10, Liventina Opitergina 10, Godigese 10, Portomansué 9, Carvarzano Belluno 7*, Unione Cadoneghe 7, Caorle La Salute 6