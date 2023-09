Serie D, Coppa Italia: gli incroci dei 32esimi di Campodarsego e Luparense

Sorteggiati gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D. In gioco ancora Campodarsego e Luparense. Si scende in campo il 18 ottobre, in gara secca. Impegno probante per il Campodarsego di Masitto: al Gabbiano ecco i vicentini del Montecchio Maggiore di capitan Nicola Rigoni, ex Chievo Verona, Monza e Palermo tra le altre. Gara più agevole, ma solo sulla carte per la Luparense di Coletti che attende al Gianni Casée i friulani del Chions.

Questo il programma delle due squadre:

Gara 2: Luparense - Chions

Gara 4: Campodarsego - Montecchio Maggiore

Le date successive della Coppa Italia Serie D girone C:



Sedicesimi di finale: 15 novembre 2023

Ottavi di finale: 29 novembre 2023

Quarti di finale: 14 febbraio 2024

Semifinali (Andata-Ritorno): 28 febbraio 2024 - 13 marzo 2024

Finale: 19 maggio 2024