Mozambico, Bangal è nella storia! Con i Lupi a giocare la Coppa d'Africa

La Luparense entra nella storia del calcio africano grazie alla punta mozambicana Faisal Bangal. Il giocatore rossoblu, con la maglia del Mozambico ha conquistato il pass per la prossima Coppa D'Africa che si disputerà in Costa D'Avorio dal 14 gennaio al 13 febbraio 2024.

Nel calcio degli Osimhen, degli Onana e di altri super campioni africani, ecco spuntare il centravanti dei Lupi, serie D girone C, protagonista per 30 minuti abbondanti della vittoria decisiva del Mozambico contro il Benin dello scorso 9 settembre. Un secondo posto nel girone L, alle spalle dell'imprendibile Senegal, che vuol dire per il Mozambico la quinta partecipazione nella massima competizione africana, a ben 14 anni dall'ultima volta nel 2010.

E così anche la Luparense, esattamente come Milan, Roma o Napoli, dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti tra gennaio e febbraio. A differenza delle big della Serie A, sono giorni di festa anche San Martino di Lupari: non capita tutti i giorni di avere un giocatore che disputerà la Coppa d'Africa tra qualche Mese in Costa D'Avorio!

Intanto per la squadra di Coletti è tempo di pensare al presente: domenica c'è il debutto al Casée di San Martino di Lupari contro il Mestre di Zecchin. Obiettivo dare continuità alla vittoria contro il Portogruaro, magari proponendo un pizzico di qualità in più nella proposta di gioco, come ha riconosciuto il tecnico rossoblu nel post partita del veneziano.