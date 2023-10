Luparense, mister Coletti: «Il derby sarà una sfida con noi stessi, prima ancora che con il Campodarsego»

Alla ricerca della quarta affermazione di fila. La Luparense di Mister Coletti, insieme al Mestre e la Dolomiti Bellunesi tra le squadre più in forma del girone C del campionato, è attesa dal derby in casa contro il Campodarsego di Masitto. Ecco tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei Lupi in conferenza stampa. «Abbiamo fatto la solita settimana di lavoro. Sarà una partita molto importante contro il Campodarsego», esordisce il tecnico rossoblu. «In primis sarà una sfida con noi stessi. Ho chiesto ai miei di migliorare le prestazioni e crescere come squadra. Il Campodarsego è forte ed organizzato, che verrà a dare battaglia. Cercheremo di vincere».

Tanti impegni ravvicinati nelle prossime settimane, mister Coletti è intenzionato ad attuare un po' di turn over nel derby? «Penso solo al Campodarsego. Alla gara di mercoledì di Coppa Italia ci penserò da domenica alle 18.00. Invito i nostri tifosi a venire al Casée perché la nostra idea è fare divertire il pubblico di San Martino di Lupari. Cerchiamo di proporre un gioco offensivo e divertente, proprio per questo motivo. Dico sempre una cosa: la Luparense è proprietà della gente. È vero, il presidente investe, poi ci siamo noi allenatori e giocatori, ma questa squadra è patrimonio di San Martino di Lupari. Sarebbe bello che contro il Campodarsego la gente venisse a darci una mano con il tifo».