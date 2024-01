L'ex Luparense Tommaso Coletti alla guida del Foggia in Serie C

E ora chi glielo dice al presidente Zarattini? Tommaso Coletti ci ha messo poco a tornare in sella dopo l'esperienza traumatica con la Luparense ed insieme all'ex compagno Antonino Vacca, sarà una delle guide tecniche del Foggia, undicesimo in classifica nel girone C della Serie C ai piedi della zona playoff.

Dopo giorni di rumors, nella giornata di venerdì 5 gennaio è arrivata l'ufficialità e la presentazione dell'ex tecnico rossoblu alla stampa: ufficialmente prenderà il posto di Antonacci, il vice di Cudini che ha anche lui da poco risolto il contratto. Di fatto, sarà lui a condurre il gruppo insieme all'ex compagno e amico Antonio Vacca, con Olivieri che tornerà a occuparsi della formazione Primavera. Coletti agirà con deroga, non disponendo ancora del patentino per poter guidare una formazione di serie C, poi la società dovrà pensare a quale figura affiancargli. Ma la strada sembra essere tracciata: «Foggia è Foggia, sapete bene quanto è importante questa piazza per me. È una occasione unica, ringrazio Vacca per avermi voluto nello staff e ovviamente la società che ha creduto in me. Ho trovato un bel gruppo, predisposto al lavoro. Con il Taranto partita difficile, ma mai arrendersi prima. Lotteremo fino all’ultimo secondo». Il debutto a tal proposito sarà di fuoco: il sentitissimo derby contro il Taranto allo Zaccheria. Calcio d'inizio alle ore 16:15.

Dopo averci giocato in tre occasioni di calciatore, ecco il quarto capitolo della storia tra Coletti e il Foggia, per la serie "Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili". Grande protagonista in campo dell'epopea "dezerbiana" tra il 2015 e il 2018, Coletti è chiamato a rimettere ordine - un po' come faceva da giocatore - in casa dei rossoneri, riportandoli in pianta stabile in zona playoff. Non un'impresa facile, ma nemmeno impossibile vista la qualità del roster a disposizione e l'imminente approdo allo Zaccheria di un talento come Vincenzo Millico dall'Ascoli.

Chissà quali pensieri staranno facendo capolino in quel di San Martino di Lupari in questo momento. Coletti in C, proprio dove il presidente Zarattini vorrebbe portare la sua società nell'imminente futuro. Intanto il presente per mister Bagatti - tecnico subentrato a Coletti - vuol dire Portogruaro al Casée. Dopo 4 punti in 6 partite, l'imperativo di domenica è uno solo: vincere, per non essere risucchiati in zona playout.