Serie D, girone C: riparte il girone di ritorno per le squadre padovane

Dopo il mercato invernale e la sosta natalizia, la Serie D girone C riparte domenica 7 gennaio 2024. Si ricomincia dello scontro diretto tra Treviso ed Union Clodiense. Al Tenni si sfideranno seconda contro prima in una gara che può riaprire i giochi o mettere un'ipoteca definitva sugli equilibri del raggruppamento. Per gli uomini di Florindo è l'ultima chiamata per tenere vivo questo campionato, per i lagunari è l'occasione per dare la mazzata definitiva all'inseguitrice numero 1.

Per quanto riguarda le padovane, due impegni in trasferta per Campodarsego ed Este, mentre la Luparense riprende il suo cammino in casa con il Portogruaro dell'ex Este De Mozzi. Gli uomini di Bagatti sono chiamati alla vittoria, dopo aver raccolto appena 4 punti raccolti negli ultimi 7 impegni dell'anno. Discorso diametralmente opposto per il Campodarsego di Masitto, reduce dal pari natalizio contro la Virtus Bolzano, ma voglioso di fare bottino pieno in casa del Mori Santo Stefano terzultimo in classifica. Impegno da prendere con le molle per l'Este di Pagan, in casa del Chions finito in zona playout dopo un girone d'andata di buon livello.

Questo il programma della prima giornata del girone di ritorno:

Dolomiti Bellunesi-Adriese

Atletico Castegnato-Breno

Mori Santo Stefano-Campodarsego

Montecchio Maggiore-Cjarlins Muzane

Chions-Este

Monte Prodeco-Mestre

Luparense-Portogruaro

Treviso-Union Clodiense

Bassano-Virtus Bolzano



La classifica aggiornata

Union Clodiense 46, Treviso 34, Dolomiti Bellunesi 31, Campodarsego 28, Bassano 28, Portogruaro 27, Este 25, Montecchio Maggiore 25, Monte Prodeco 22, Luparense 21, Mestre 21,? Adriese 20, Chions 19, Atletico Castegnato 16, Breno 15, Mori Santo Stefano 12, Cjarlins Muzane 11, Virtus Bolzano 8