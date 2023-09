Mister Malerba: «Testa bassa per farci trovare pronti all’esordio in campionato»

La Coppa Italia un ricordo lontano, l'esordio in campionato un futuro molto vicino. Mister Massimo Malerba, a pochi giorni dal debutto della sua United Borgoricco Campetra è pronto. Anche quest'anno la squadra del presidente Poliero si presenta ai nastri partenza come una delle favorite del primo posto finale del girone B. E non potrebbe essere altrimenti: le individualità a disposizione di Malerba sono tante e di enorme spessore. Il quartetto offensivo composto da Marangoni, Tescaro, Tronco e Cappella, un vero lusso per la categoria, la solidità in mezzo di Volpato e Vasic, il Mattia De Sciglio (degli esordi) dell'Alta Padovana Alberto Galliot, senza dimenticare Beccaro al centro della difesa. Nomi importanti, che Malerba dovrà gestire al meglio, come riconosce anche lui sui canali ufficiali della squadra padovana: «Siamo contenti per la vittoria di domenica, ma possiamo e dobbiamo fare meglio – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – I ragazzi, come sempre, si sono impegnati al massimo e questo ci dà grande fiducia in vista del campionato. Una cosa che mi è piaciuta tanto è stata la reazione subito dopo il gol dello svantaggio, sintomo di carattere e di voglia di fare bene. Ora testa bassa e pensiamo a lavorare duramente per farci trovare pronti all’esordio in campionato».