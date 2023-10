Monselice, capitan Mantovani vuole tutto! «Mister Antonioli è“tanta roba”, testa subito alla Vigontina»

L’esaltante serata dello «Stadio delle Terme» di Monteortone ha regalato a tutti gli amanti del Monselice emozioni straordinarie e da tempi passati. Brividi da «vecchio cuore biancorosso», certo, con la squadra di Antonioli che recupera due volte una situazione di svantaggio e poi conquista il passaggio del turno ai calci di rigore, ma anche molto di più.



L’eroe del mercoledì da leoni in casa Monselice è sicuramente lui, il capitano, Alberto Mantovani: prima il rigore del 2-2 nei tempi regolamentari, il penalty decisivo e poi la corsa del difensore centrale biancorosso alla Tardelli del mundial '82 sotto la curva, inseguito da tutti i compagni.«Una scarica di adrenalina incredibile – le parole del leader difensivo biancorosso classe 1986 al sito ufficiale del Monselice Calcio – Sono le partite più belle, quelle che tutti vorrebbero giocare. Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra e credo che il pareggio sia stato complessivamente giusto per le occasioni create da entrambe. I rigori, si sa, sono un terno al lotto ma noi in porta abbiamo Jack e possiamo pure contare su ottimi tiratori. Sono davvero contento per la gente di Monselice e per il tifo straordinario che rappresenta, a tutti gli effetti, il nostro dodicesimo uomo: i ragazzi della curva sono sempre con noi, anche ieri non hanno mai smesso di cantare e ci hanno costantemente incitato, anche sull’1-2. Dentro di me ero sicuro che l’avremmo ripresa e che saremmo riusciti a portarla a casa, in campo avevo ottime sensazioni. E così è stato. Stiamo lavorando bene e, come ho già detto in passato, abbiamo un grande staff. Il mister è “tanta roba” e anche Sado fa un lavoro importante. Ho tanta fiducia nei compagni: sono giovani, ma hanno tanta voglia di imparare e di sacrificarsi, e i risultati si vedono. Personalmente erano anni che non giocavo un ottavo di coppa e farlo a Monselice è una soddisfazione incredibile, perché qui è tutto speciale. La fascia di capitano è una bella responsabilità: rappresento i compagni, la società e il mio amico Stefano, che me l’ha consegnata e so quanto ci tiene. Ora indosso quella dell’associazione “Giorgia Libero” di cui faccio parte, la porto sempre con me. Tra l’altro ieri mi ero sentito con Stefano già nel pomeriggio: mi aveva mandato una foto dello stadio, dicendomi che avrebbe tanto voluto scendere in campo con noi. Gli ho risposto che avrei giocato anche per lui e abbiamo dato tutto. La testa va assolutamente alla Vigontina. Non abbiamo ancora fatto niente ma con questa squadra, questo gruppo e questo staff si possono davvero fare grandi cose. Un doveroso grazie va a tutti i tifosi, perché sono qualcosa di unico e di straordinario».