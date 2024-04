Padova, mister Torrente: «I ragazzi hanno dato tutto. L'espulsione è stata determinante»

Poche parole, ma abbastanza chiare di Torrente nel post finale prima della premiazione dei biancoscudati: «C’è rammarico perché ci sono stati episodi decisivi come il rigore, il gol annullato e l’espulsione. Abbiamo sofferto sino a 20 secondi dalla fine. Non ho ancora rivisto gli episodi, ma hanno influito. I ragazzi hanno dato tutto e sofferto. Nella gestione arbitrale mi è sembra tutto un po’ eccessivo. L’episodio del rigore andava rivisto con il VAR e non successo. Spiace, al pari del gol annullato a Liguori. Non so c’era fallo di Valente. L’espulsione è stata determinante. Noi avevamo sotto controllo la partita, ma il rosso a Delli Carri ha cambiato la partita».