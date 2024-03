Padova, Pietro Fusi: «Pensavo mi avessero fatto qualche macumba perché la palla non entrava mai...Vinciamo la Coppa Italia»

Dopo mesi di inseguimento finalmente è arrivato il primo gol in campionato. Per Pietro Fusi una grande soddisfazione, come riconosce nel post partita: «Finalmente la rete e altrettanto questa vittoria. Ora pensiamo subito a vincere la Coppa Italia. Sono sollevato dopo questo gol. Pensavo mi avessero fatto qualche macumba, perché non arrivava più. Andiamo a Catania per portare il risultato subito a nostro favore. Prima blindiamo il secondo posto meglio è. Siamo affaticati mentalmente, inutile nasconderlo. Ora ricarichiamoci e portiamo a casa gli obiettivi stagionali che ci restano. Sono contento di avere fatto bene contro la Pergolettese. Dopo Catania era normale che mister Torrente riconfermasse il sistema di gioco, per quanto mi riguarda cerco di mettermi in discussione ogni gara. Dedico il gol a Viola».