Deviazioni vincenti! Il Padova torna ai 3 punti contro la Pergolettese e blinda il 2°posto

Il Padova c'è e in concomitanza con la santa Pasqua ritrova il successo dopo 4 partite di digiuno. I tre punti, conquistati con fatica e sudore su una Pergolettese spinosa oltre le previsioni, mettono a tacere qualche spiffero di troppo e sono importanti per mettere altri mattoncini per l'aritmetica certezza al secondo posto, sempre più vicino. Lo spettacolo non è stato esaltante, ma quest'affermazione è la medicina ideale per regalare un pizzico di serenità in più all'ambiente in vista della finale di Coppa Italia di martedì 2 aprile al Massimino contro il Catania.

Il primo tempo

E alla 34°giornata Torrente vara il Padova liquido, o meglio il Padova con il 4-2-fantasia, dove quest'ultimo termine è ricollegabile alla posizione di trequartista occupata a seconda delle esigenze della gara da Fusi o Varas in fase di possesso palla. Altra nota tattica importante, la posizione di Palombi: sulla carta è un'ala sinistra, nella pratica gioca molto vicino a Bortolussi partendo dal centrosinistra. Le mosse del tecnico biancoscudato pagano e dopo lo spavento al 7' con Joaouhari, che non aggancia il pallone per questione di centimetri, giungono due occasioni ghiotte con Villa e Fusi. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 20'. Corner dalla destra, pallone in modalità flipper che approda sui piedi di Fusi, abile dal limite a tenere bassa la sfera trovando la deviazione di un difensore della Pergolettese per la sua prima rete in campionato. Il numero 8 viene festeggiato da tutta la panchina, felice nel vedere il loro compagno finalmente sbloccatosi.

Lo svantaggio non intimorisce gli ospiti, in grado di macinare gioco senza grossi timori reverenziali e prendere il comando della manovra. Guiu ci prova dalla distanza al 30' non inquadrando lo specchio, mentre un minuto più tardi Bortolussi si traveste da stopper e chiude su Andreolli. Il Padova? Tutto nella doppia carambola che vede protagonisti Delli Carri e Bortolussi su corner del solito Liguori. Pochino per legittimare l'1-0 e dopo il "solito" super intervento di giornata di Donnarumma sulla capocciata di Piu, il portiere padovanon non può nulla su Arini dimenticato dalla difesa e per l'ex Avellino - su assist di Piu - è troppo facile depositare in rete con puntuale piatto destro.

Il secondo tempo

Si riparte con gli stessi effettivi e dopo un giro lancette Bortolussi prova a soprendere la difesa cremasca, senza trovare il colpo vincente. Il tema della gara diventa monocorde, con il Padova in possesso e con poche idee, mentre la Pergolettese si compatta in pochi metri e in contropiede non fa dormire sonni tranquilli alla difesa di casa. Servirebbe la giocata episodica per violare il bunker cremasco e al 61' arriva puntuale. Palombi si gira dal limite e con il mancino inquadra la porta di Soncin trovando la deviazione di Arini, che questa volta beffa il suo compagno. Secondo centro nel girone A, il settimo complessivo conteggiando la Coppa.

Un minuto dopo Bortolussi sfiora il tris con una giocata di pura classe in area di rigore, sombrero e stop di suola, ma sulla sua strada c'è Soncin a fermare il suo collo da pochi passi. La gara, dopo il sussulto biancoscudato, torna nuovamente sonnacchiosa, ravvivata da qualche harakiri del Padova, come al 73' quando Delli Carri si riscatta dall'errore in occasione del gol e respinge un fendente a botta sicura di Figoli dal centro destra dell'area di rigore. Al 92' Figoli si divora un gol già fatto in modalità Rivera a Messico 70', mentre in precedenza è Faedo a sigillare il risultato con una chiusura decisiva su Mazzarani.

Questo il tabellino della gara:

PADOVA-PERGOLETTESE 2-1

PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI Fusi (Pd) al 20' p.t, Arini (Pe) al 44' p.t.; Palombi (Pd) al 16' s.t.

PADOVA (4-3-3)PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 7; Kirwan 5,5, Delli Carri 6, Faedo 6, Villa 6; Fusi 7, Crisetig 6, Varas 6 (dal 33' s.t. Cretella s.v.); Liguori 5,5 (dal 24' s.t. Valente 6), Bortolussi 6 (dal 33' s.t. Zamparo s.v), Palombi 6,5 (dal 24' s.t. Capelli 6)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Belli, Radrezza, Crescenzi, Bianchi, Favale, Cretella, Tordini

ALLENATORE Torrente 6

PERGOLETTESE (4-5-1)

Soncin 6; Tonoli 6, Arini 6, Lambrughi 6 (dal 34' s.t. Mazzarani s.v.), Piccinini 6,5; Bariti 5,5, Jaouhari 5,5 (dal 35' s.t. Caia s.v.), Andreolli 5,5 (dal 21' s.t. Aucellli 5,5), Figoli 6,5, Guiu 6,5; Piu 6,5 (dal 34' s.t. De Luca s.v.)

PANCHINA Cattaneo, Doldi, Felicioli, Schiavini, Bignami, Bozzutto

ALLENATORE Mussa 6

ARBITRO Di Francesco di Ostia Lido 6

ASSISTENTI DI LINEA Della Mea-Caldirola

ESPULSI

AMMONITI Varas (P) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE Paganti 1.105. Abbonati 2.449, Incasso Paganti di 7.051,20 euro Tiri in porta 3-4. Tiri fuori 4-1. In fuorigioco 0-6. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’