Padova, rebus centrocampo contro il Legnago: Dezi al posto di Radrezza?

Chi gioca in mezzo al campo al posto di Radrezza, squalificato, contro il Legnago? Con questo interrogativo mister Torrente si avvicina alla delicatissima sfida di domenica alle 18:30 contro gli uomini di Donati. Tre opzioni sul tavolo: Dezi, Bianchi e un cambio di sistema di gioco.

Partiamo dal primo nome, Jacopo Dezi. Dopo mesi di scarso utilizzo in campionato, l'ex Venezia sembra il favorito numero 1 per raccogliere le redini della mediana biancoscudata nella trasferta veronese. Non entrato nella disfatta contro il Mantova, il riccioluto centrocampista siciliano per tecnica e leadership può ricoprire il ruolo in tutta serenità. Certo, giocare da vertice basso non è la sua posizione preferita, ma il suo QI calcistico e la sua qualità lo rendono il profilo ideale in una partita che si prospetta molto intensa per tanti motivi.

Seconda alternativa, Nicolò Bianchi, in campo per pochi spiccioli di gara - nel finale - contro la squadra di Possanzini. Con l'esperto mediano comasco a dirigere il traffico, sulla carta si prospetterebbe un Padova più roccioso e attento, maggiormente dedito alla rottura del gioco avversario e alla verticalizzazione istantantanea in profondità verso le punte. Una scelta con la sua logica, anche se potrebbe fare storcere il naso a qualche purista del calcio di possesso.

E poi, come spesso accade in politica, ecco la terza via: il ribaltone, il cambio di sistema tattico che non ti aspetti, con un 3-4-1-2 o 3-4-2-1 sin dal 1'. In questo caso il titolare potrebbe essere il nuovo arrivato Tordini, brioso nella serata nera contro il Mantova, in grado di fare il trequartista centrale o uno dei due sul centro sinista a ridosso di Bortolussi, a seconda di quale disposizione ha in testa Torrente.

Intanto dal mercato, sempre in stand by l'uscita di De Marchi, mentre Ndoj, ex biancoscudato, ha rescisso giovedì mattina 11 gennaio con il Brescia, diventando uno svincolato di lusso e molto appetito per il mercato di C. Il Padova ci sta facendo un pensierino?