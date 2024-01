Serie C, Padova-Mantova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la manita subita dal Mantova nel ventesimo turno di campionato e coincisa con la prima sconfitta biancoscudata in campionato:

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Belli 4,5, Delli Carri 4 (dal 30' s.t. Kirwan s.v.), Perrotta 5; Capelli 4,5 (dal 8' s.t. Tordini 6), Fusi 5, Radrezza 4,5, Varas 4,5 (dal 37' s.t. Bianchi s.v.), Villa 5 (dal 30' s.t. Favale s.v.); Liguori 5, Bortolussi 4,5 (dal 8' s.t. Palombi 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crescenzi, Calabrese, Grosu, Granata, Caporello, Dezi, De Marchi

ALLENATORE Torrente 5

Donnarumma 6 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Ne busca 5, ne evita almeno 3, forse sul tiro di Fiori può fare di più, ma gli sbucano da tutte le parti che addossargli anche l'insufficienza sarebbe poco carino. Mezzo voto in più per presentarsi ai microfoni nel post gara, segno di una leadership indiscutibile che fa bene anche ai compagni.

Belli 4,5: Prova a sciogliere le briglie con qualche percussione, cercando di scuotere i compagni. Inascoltato, alla lunga patisce quel satanasso di Fiori, che lo perdona due volte nel primo tempo.

Delli Carri 4: Impeto e furia senza controllo. Contro la Triestina gli va bene, con il Mantova un po' meno, perché Mensah è un 9 solo sui campetti dei giornali e non nella realtà. Costretto a vagare fuori posizione e senza punti di riferimento da marcare, il 3 padovano perde le coordinate su Galuppini e pure la trebisonda, con Arena che lo grazia dal rosso. (Dal 30' s.t. Kirwan s.v.: Entra nel Titanic finale, anche se non sfondano dal suo lato. Magra consolazione).

Perrotta 5: Ammonito nel finale, non ripete la prestazione deluxe pre natalizia. Nel quinto gol del Mantova si traveste da Babbo Natale con qualche giorno di ritardo. Wieser ringrazia e si iscrive alla festa del gol mantovano.

Capelli 4,5: Il titolo del film della sua partita è presto fatto: "Travolto da un insolito Fiori nel verde terreno di gioco dell'Euganeo di Gennaio". (Dall'8' s.t. Tordini 6: Prova ad aprire la difesa del Mantova sulla destra, dove Radaelli sembra un incrocio tra Lahm e Dani Alves. Costringe Festa al paratone, prova ad appoggiare Palombi come può. Di certo l'unico giocatore di movimento che merita una nota positiva)

Fusi 5: Finisce la gara stordito, confuso. Lui fa le corse di sempre, ma questa volta senza compagni pronti ad appoggiarlo è costretto solo a portare la croce.

Radrezza 4,5: Il pallone perso sul quarto gol è la fotografia della sua partita. Soffocato tutta la gara da almeno due uomini addosso, quando non sono tre, anche lui alla fine perde la lucidità necessaria per condurre in porto la squadra ad una sconfitta pesante, ma non tremenda. Missione fallita, per questa volta.

Varas 4,5: Nervosissimo per tutta la sfida, cerca il giallo con feroce ossessione e lo porta a casa. I guizzi con il pallone, questa volta, sono rimasti nello spogliatoio. Peccato. (Dal 37' s.t. Bianchi s.v.: Tredici minuti in campo difficili da giudicare).

Villa 5: Viene steso (irregolarmente) nel primo gol del Mantova e si distende poche volte sull'out mancino. Qualche pallone messo in mezzo c'è, ma è una serata complessa da raccontare anche per lui. Galuppini non lo vede mai e Radaelli è semplicemente ingiocabile. (Dal 30' s.t. Favale s.v.: una punizione alta sopra la traversa, poco altro da dichiarare).

Liguori 5: Emotivamente c'è dentro la partita, tecnicamente no. Sono più le decisioni sbagliate con il pallone tra i piedi rispetto a quelle giuste durante i 90'. Dalle stelle alle stalle in 17 giorni, this is football!

Bortolussi 4,5: Stritolato da Redolfi e Brignani, latita anche nel solito e riconosciuto lavoro di raccordo, con Muroni e Burrai che giocano a nascondino con lui. Meglio andare oltre. (Dal 8' s.t. Palombi 5,5: porta elettricità, per qualche minuto, nel reparto avanzato. Poi si perde anche lui nel freddo umido di Viale Nereo Rocco 60),

ALLENATORE Torrente 5: si assume la responsabilità della manita con coraggio, chiedendo scusa ai tifosi. Non è da tutti e fa capire che lui vuole resettare in fretta questa partita. Sarà capace di trasmettere lo stesso pensiero anche ai suoi ragazzi? Capitolo mercato: aspetta come il pane un'altra punta, glielo si vede negli occhi. Vedremo se Mirabelli riuscirà ad accontentarlo.



MANTOVA (4-3-3)

Festa 6; Radaelli 7,5, Redolfi 7, Bignani 7, Panizzi 6,5; Muroni 7 (dal 37' s.t. Bani s.v.), Burrai 7,5, Trimboli 7 (dal 25' s.t. Wieser 6,5); Galuppini 8 (dal 29' s.t. Bragantini 6,5), Mensah 7 (dal 29' s.t. Monachello 6), Fiori 7,5 (dal 37' s.t. Bombagi s.v.)

PANCHINA Sonzogni, Celesia, De Benedetti, Cavalli, Fedel, Napoli, Argint, Maggioni, Giacomelli

ALLENATORE Possanzini 8