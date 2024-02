Piovese, ESCLUSIVA: è Loris Conte il prescelto per il post Nardo

Mancano solo i comunicati di rito a sancire l'ufficialità, ma in casa Piovese è tutto definito. Luca Nardo fuori dal progetto biancorosso, dentro Loris Conte, ex allenatore della Santangiolese fino al 29 novembre, fino al termine della stagione.

Una decisione presa dal patron Bertani in persona dopo 24 ore di casting e chiamate ai soliti noti disponibili dell'ambiente. Alla fine è stata presa la via del traghettatore, dopo i 30 punti conquistati in 14 partite dal tecnico veneziano. Troppo pesanti le frizioni tra Nardo e lo spogliatoio biancorosso, che ha di fatto posto la dirigenza a fare una scelta necessaria, per quanto dolorosa, anche alla luce dei grossissimi investimenti estivi ed autunnali pe riportare la squadra di Piove di Sacco prontamente in Eccellenza.

Si va di Normal One con Conte chiamato nell'impresa ardua di sedare la situazione abbinando vittorie e bel gioco. La persona conosce a fondo la realtà di Piove di Sacco e dintorni, ergo non avrà problemi di ambientamento, al tempo stesso dovrà essere molto bravo a gestire uno spogliatoio ricco di personalità forti, che in questa stagione hanno già visto transitare due allenatori senza trovare ancora il tanto sospirato equilibrio.

In fondo la Piovese si trova al terzo posto in classifica a -7 dal battistrada Pozzonovo, con nove partite ancora da disputare. Il tempo per rimontare c'è, quello per sbagliare non più.