Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 20°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Belfiorese-Merlara 1-0 Soave

Sconfitta per la banda Bassi in casa della seconda classifica, la Belfiorese. Decide la contesa Soave, il Merlara resta in terzultima posizione.



Altri risultati: Audace-Oppeano 2-1, Cologna Veneta-Castelnuovo DG 1-1, Pedemonte-Pastrengo 0-0, Pescantina Settimo-Bevilacqua 1-3, S.Giovanni Lupato-Baldo Junior Team 1-2, Team Santa Lucia Golosine-Albaredoronco 0-0, Virtus Borgo Verona-Atletico Cra 2-1

Classifica: Oppeano 45, Belfiorese 36, Audace 33, Baldo Junior Team 32, Virtus Borgo Verona 31, Castelnuovo DG 27, Pedemonte 27, Team Santa Lucia Golosine 26, Cologna Veneta 24, Bevilacqua 22, Pescantina Settimo 21, Albaredoronco 21, Pastrengo 20, Merlara 16, Atletico Città di Cerea 15, San Giovanni Lupatoto 11

PROMOZIONE girone B

Fontanivese San Giorgio-Montebello 0-1 Testardi

Poleo Aste-Galliera 3-2 Clementi (PA), Scolaro (PA), Broccardo (PA); Ajrulai (G), Battistella (G)

San Giorgio In Bosco-Cassola 2-3 2' pt rig., 37' pt Frachesen (SGB), 35' pt, 30' st, 32' st Alberton



Due minuti di follia costano la sconfitta al San Giorgio in Bosco contro il Cassola. Perde anche il Galliera, in casa del Poleo Aste, mentre il Montebello è corsaro in casa della Fontanivese San Giorgio e si porta al primo posto nel raggruppamento.



Altri risultati: Sarcedo-Trissino 2-2, Dueville-Chiampo 0-2, Valbrenta-Rosà 1-0, Malo-Caldogno 1-2, Marosticense-Salvatronda 2-0

Classifica: Montebello 39, Malo 37, Marosticense 35, Chiampo 33, Caldogno 33, Dueville 31, Cassola 29, Valbrenta 28, Trissino 26, Galliera 24, Salvatronda 23, Poleo Aste 22, Sarcedo 18, Fontanivese San Giorgio 15, San Giorgio in Bosco 14, Rosà 11

?PROMOZIONE girone C

Arcella-Piovese 3-0 Chinellato, Mangieri, Santinon

Azzurra Due Carrare-Loreo 1-1 Andreon (ADC), Boscolo Zemelo (L)

Cavarzere-Villafranchese 4-2 Hermes (C), Michieli (C), Zecchinato (C), Michieli (C); Bordin (V), Spessato (V)

Saonara Villatora-Scardovari 6-0 Rusu, 2 A.Veronese, Bruscaglin, Balilello, F.Veronese

Limena-Monselice 0-0

Pozzonovo-Rovigo 2-0 37’ p.t. e 24’ s.t. Gallo

Torre-Dolo Pianiga 0-1 Casarin

Vigontina San Paolo-Pettorazza San Martino 1-0 29' p.t. Puglisi



Una rete per tempo del divin Gallo, regala al Pozzonovo una vittoria preziosissima contro il Rovigo in ottica primo posto. Intanto, da questa giornata è uscita l'anti Pozzonovo, l'Arcella di Bertan. Nello scontro diretto contro la Piovese, i bianconeri si sono imposti per 3 a 0 con le reti di Chinellato, Mangieri e Santinon. Una sconfitta che non è andata giù nell'ambiente piovese, con mister Nardo improvvisamente sulla graticola e lo spogliatoio che ribolle. Al quarto posto irrompe il Cavarzere, capace di imporsi con un rotondo 4 a 2 sulla Villafranchese, mentre il Monselice viene fermato sullo 0-0 a Limena. Vittorie pesantissime in ottica salvezza per Vigontina San Paolo e Saonara Villatora, mentre l'Azzurra Due Carrare riparte con un pari interno contro il Loreo. Sconfitta casalinga per il Torre contro il sempre divertente Dolo Pianiga.

Classifica: Pozzonovo 39, Arcella 37, Piovese 34, Cavarzere 31, Monselice 29, Azzurra Due Carrare 28, Pettorazza 28, Dolo Pianiga 26, Villafranchese 25, Torre 25, Loreo 23, Limena 23, Vigontina San Paolo 22, Rovigo 17, Saonara Villatora 16, Scardovari 12



Prossimo turno - Domenica 11 febbraio 2024: Dolo Pianiga-Limena, Loreo-Arcella, Monselice-Vigontina San Paolo, Pettorazza San Martino-Azzurra Due Carrare, Piovese-Saonara Villatora, Rovigo-Cavarzere, Scardovari-Pozzonovo, Villafranchese-Torre

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Robeganese 1-1 Rossi (A), Bettio (R)

La squadra di Trevisan viene fermata sul pari in casa contro la Robeganese.



Gli altri risultati: Alpago-Noventa 1-2, Caerano-Julia Sagittaria 0-1, Istrana-Union Pro 1-2, Longarone-Paese 5-0, Montello-Borgo Valbelluna 1-0, Union QDP-Real Martellago 0-2, Villorba-Fontanelle 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 43, Borgo Valbelluna 34, Alpago 32, Ambrosiana Trebaseleghe 30, Real Martellago 30, Union Pro 29, Fontanelle 29, Longarone 29, Robeganese Salzano 28, Villorba 25, Istrana 24, Caerano 21, Union Qdp 20, Montello 20, Noventa 13, Paese 6