Piovese, esonerato mister Graziano, il numero 1 Bertani: «Non si può esonerare un'intera squadra, serve una sterzata»

Era nell'aria ed è diventato realtà propio martedì 10 ottobre: Cristiano Graziano non è più l'allenatore della Piovese, una delle grandi favorite per la vittoria finale del girone C del campionato Promozione. Il comunicato in mattinata con cui la società biancorossa ha ringraziato mister Graziano, «per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi 10 mesi e augura il meglio per le sue prossime esperienze a livello personale e sportivo». Poi in serata le parole del numero 1 della Piovese, Alberto Bertani, che con grande onestà - spesso inusuali in queste categorie - ci ha messo la faccia, spiegando le ragioni dell'esonero dell'allenatore trevigiano: «Mister Graziano ha fatto molto bene l'anno scorso e sono tuttora orgoglioso di quanto ci ha dato. Purtroppo nel calcio non si può esonerare un'intera squadra e la cosa più veloce è stata sollevare l'allenatore per dare un colpo e una sterzata. Così non va! Dopo 5 giornate non possiamo già essere così lontani dalla vetta (la Piovese si trova ad 8 punti dalla capolista Pozzonovo ndr.), non possiamo essere così in difficoltà con una squadra così strutturata e forte. Mi trovo costretto, a malincuore, ad esonerare Graziano. Ringrazio i tifosi perché domenica, in occasione del gol di Andrea Nobile del momentaneo pareggio, mi hanno regalato un'emozione indescrivibile, quasi meglio di quelle provata in occasione della salita in Eccellenza nel 2022. Brividi reali, con 800-900 persone che hanno provato le mie stesse emozioni, le stesse di cui abbiamo bisogno per sostenere la Prima Squadra e il settore giovanile, che sta crescendo a suon di vittorie. Mi piacerebbe portare questo spirito anche in Prima Squadra. Chiedo ai tifosi di supportarci e di essere in tanti, soprattutto in vista di una gara importantissima di Trofeo Veneto contro il Limena di mercoledì sera e dell'impegno di domenica sul neutro di Sant'Angelo di Piove contro il Saonara Villatora. Voglio che ci facciamo sentire ed uscire tutti insieme da questo momento di enpasse. Stiamo facendo il massimo per riportare la Piovese ai livelli che merita».

Per quanto riguarda il sostituto, attenzione ad un grande nome per i biancorossi: il presidente Bertani, dopo non aver badato a spese nella costruzione della squadra, non è improbabile che possa spingersi e spendersi per big come Molinari, Ferronato e Baldi, tutti e tre senza panchina.