Promozione, tra Piovese e Pozzonovo è pari e poche emozioni

Tutto come prima. Anzi no. Il Pozzonovo con questo pareggio resta al primo posto in classifica, affiancato dal Monselice di Antonioli, mentre la Piovese resta - incredibilmente - nei bassifondi. Sono questi i verdetti del big match del Vallini di Piove di Sacco, al termine di un match intenso, combatutto, pieno di azioni da gol. Ai punti meglio i padroni di casa, ma la squadra di Sabbadin ha dimostrato perchè fino a pochi mesi fa giocava in Eccellenza, gestendo i ritmi della sfida a piacimento. Per la squadra di Graziano urge un cambio di passo, se si vuole accorciare verso le posizioni di vertice.

Gara dominata dal tatticismo, anche se in avvio la Piovese ci prova con il centravanti Damien Florian, mira imprecisa. Il Pozzonovo con Bernardi e Poncia chiama agli straordinari Ruffo, ma il portiere biancorosso è sempre pronto. Prima del riposo Piovese Showtime, con due super chance: prima una capocciata a fil di palo di Matteo Scandilori su azione di corner e poi una violenta conclusione del grande ex Josè Orlando Pasetto disinnescata da un bel riflesso di Bryan Costa.

Nei secondi 45' Ruffo salva il risultato su Bernardi e Bortoluzzi, mentre Nobile sciupa tutto qualche minuto dopo da ottima posizione. Sono sui piedi di Bernardi le ultime chance della gara, ma in entrambi i casi manca la mira. Il Pozzonovo esce indenne dal Vallini, la Piovese si lecca le ferite con l'imperativo di trovare quanto prima il ritmo giusto per scalare la graduatoria.

Questo il tabellino del Vallini:

PIOVESE-POZZONOVO 0-0

PIOVESE: Ruffo, Voltan, Scandilori, Pasetto (19’ s.t. Antolini), Sartori, Dei Poli, Pavan, Degan (42’ s.t. Nardo), Florian (28’ s.t. Bruscaglin, dal 46’ s.t. Maggio), Nobile, Menegazzo. A disp. Fall Ousseynou, Bertazzolo, Boscain, Mancin, Rigoni. All. Cristiano Graziano.

POZZONOVO: Costa, Et Tahiry, Convento (37’ s.t. Ruggero), Colò (28’ s.t. Gherardo), Bortoluzzi, Colman Castro, Poncia (9’ s.t. Rizzieri), Badiello, Gallo (48’ s.t. Vianello), Bernardi, Marzola (19’ s.t. Rosa). A disp. Belluco, Violato, Biancato, Franchin. All. Massimiliano Sabbadin.

ARBITRO: Faedda di San Donà di Piave.

NOTE: Spettatori 230 circa. Ammoniti Degan, Nobile, Et Tahiry e Colman Castro. Recuperi: 2’ e 5’.