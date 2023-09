Pozzonovo, mister Sabbadin: «Vittoria di grande importanza contro l'Arcella»

Il Pozzonovo c'è, parola di mister Sabbadin. Dopo la prematura uscita di scena dalla Coppa Veneto, il Pozzonovo ha subito rialzato la testa domenica, iniziando alla grande il suo campionato con un fondamentale 2 a 1 nel big-match con l’Arcella. Una decisa iniezione di fiducia ed entusiasmo per la squadra della Bassa Padovana, come sottolinea Sabbadin sui canali social societari.

«Per noi è una vittoria di grande importanza, ottenuta con un avversario di spessore che ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto soffrire – l’analisi dell’allenatore del Pozzonovo – Finalmente siamo riusciti a sfoderare una prestazione importante, ma è solo il primo passo di una lunghissima corsa a tappe: facciamo tesoro di quanto fatto e pensiamo subito alla trasferta di Cavarzere, dove affronteremo un’altra compagine insidiosa e assai competitiva. Qui ogni domenica ci sarà da sudare sette camicie, perché gli avversari sono tutti forti e nessuno è giustamente disposto a perdere. Bisogna essere bravi ad assorbire una sconfitta ma anche a metabolizzare in fretta un risultato positivo». Il girone, già alla prima giornata si conferma durissimo ed incredibilmente equilibrato. «Non sono spiazzato o meravigliato per i risultati di domenica La Piovese è e resta una grandissima squadra, ma non è facile battere il Torre: discorso analogo per il Monselice, che ha pareggiato con un Pettorazza di cui non parla mai nessuno ma che sarà una brutta "bestia" per tutti. In questo campionato ogni domenica è una guerra e non ci si può permettere di sottovalutare nessuno».