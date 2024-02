Arcella da record! 9 reti allo Scardovari, domenica perfetta per i ragazzi di Bertan

Loreo dimenticata sotto una valanga di gol! L’Arcella seppellisce di reti il malcapitato Scardovari ed iscrive il suo nome nella storia con ben nove gol segnati e nessuno subito, accorciando a -3 dal Pozzonovo capolista fermato sul pari. Una vittoria schiacciante, dirompente, scegliete voi con quale aggettivo descriverlo. Di certo non capita tutti i giorni vincere con un divario così elevato. Anche contro l'ultima in classifica, con evidenti problemi di formazione e solo tre riserve disponibili, la formazione arcellana gioca la partita perfetta in tutti i reparti, anche se è il referto, a fine giornata, racconta soprattutto gli exploit del reparto offensivo: una tripletta per Mangieri e tre doppiette per Favaro, Cibin e Menato. Quattro reti nel primo tempo, altre cinque nella seconda frazione. Per Bertan tanta soddisfazione, ma soprattutto la consapevolezza che la strada è quella giusta per un duello avvincente finale di stazione con il Pozzonovo.



I bianconeri cominciano subito col pedale sull’acceleratore, vanno in vantaggio al 4′ con il gol di Danielli che viene annullato però per fuorigioco, e sfiorano la rete con Lovato. Tra il 24′ e il 27′ la prima doppietta: Favaro apre le danze e trova l’immediato bis, segnando la sua seconda doppietta nelle ultime due partite. Lo Scardovari reagisce con la conclusione pericolosa di Arias, su punizione, poi soccombe di nuovo. Al 20′ ancora Favaro conquista il calcio di rigore del tris: Cibin si fa ipnotizzare da Zaia che respinge, poi però insacca sulla ribattuta. Passano pochi minuti, e al 43′ ancora Cibin trova la sua seconda rete di giornata, su assist di Lovato. Nella ripresa, la forbice si apre ancora di più, perchè nonostante i tanti cambi tra i bianconeri nessuno vuole dimostrare di essere da meno. Da segnalare, anche il ritorno in campo di Pistolato dopo il lunghissimo infortunio! Entra Mangieri, che nell’ultima mezz’ora mette a segno una personalissima tripletta: l’ariete bianconero segna al 16′, si ripete al 23′ sull’assist di Santinon, e poi chiude i conti nel finale con la nona rete di giornata. Nel mezzo, però, anche il subentrato Menato si era iscritto alla festa del gol, con due reti tra il 35′ e il 41′. Una valanga di gol che proietta a mille il morale dell’Arcella!



Il tabellino della gara del Parrocchiale di Arcella:

ARCELLA-SCARDOVARI 9-0

ARCELLA: Rossi, Vidor, Bellon, Danielli (1′ st Kolou), Lucadello, Santinon, Cibin (1′ st Menato), Lovato, Favaro (19′ st Sartore), Chinellato (13′ st Pistolato), Franceschini (15′ st Mangieri).

A disposizione: Murano, Carraro, Candido, Loum.

Allenatore: Bertan



SCARDOVARI: Zaia, Zennaro, Crepaldi, Scabin, Lembo, Granini (1′ st Boscolo), Trombini, Arias, Bernardes, Franzoso, Masitrello.

A disposizione: Forza, Banin.

Allenatore: Frasson.



Arbitro: Zecchinato di Mestre.

Reti: 24′ pt e 27′ pt Favaro, 29′ pt e 43′ pt Cibin; 16′ st, 23′ st e 45′ st Mangieri, 35′ e 41′ st Menato.

Note: ammonito Granini.