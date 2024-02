Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 22°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventiduesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Cologna Veneta-Merlara 2-1 Vujcic (C), Dal Bosco (C), Danza (M)

Continua il periodo difficilissimo per la squadra di Bassi, in caduta libera anche a Cologna Veneta. Situazione di classifica sempre difficile per i padovani.



Altri risultati: Audace Calcio-Baldo Junior Team 1-2, Bevilacqua-Atletico Cerea 2-1, Pedemonte-Castelnuovo DG 3-0, Pescantina Settimo-Albaredoronco 0-0, Team Santa Lucia Golosine-Pastrengo 1-0, Virtus Borgo Verona-Oppeano 3-2, S.Giovanni Lupatoto-Belfiorese 1-0

Classifica: Oppeano 48, Belfiorese 39, Audace 36, Baldo Junior Team 35, Virtus Borgo Verona 34, Team Santa Lucia Golosine 32, Pedemonte 30, Castelnuovo DG 28, Cologna Veneta 27, Albaredoronco 25, Pescantina Settimo 25, Bevilacqua 25, Pastrengo 20, Atletico Città di Cerea 18, Merlara 16, San Giovanni Lupatoto 15

PROMOZIONE girone B

Fontanivese San Giorgio-Rosà 0-2 2 Vidale

Marosticense-Galliera 1-3 Abrefah (M), Cusinato (G), Osmani (G), Pivato (G)

San Giorgio in Bosco-Trissino 1-1 Frachesen (SGB), Kindo (T)



Vittoria importantissima contro l'ex seconda in classifica, la Marosticense, per il Galliera. Pari e rimpianti per i ragazzi di Prisco contro il Trissino, mentre non si arresta l'emorragia di sconfitte per la Fontanivese San Giorgio, stavolta in casa contro il Rosà.



Altri risultati: Sarcedo-Salvatronda 2-2, Caldogno-Montebello 2-2, Cassola-Malo 0-0, Chiampo-Poleo Aste 5-0, Valbrenta-Dueville 0-3

Classifica: Montebello 43, Malo 38, Marosticense 38, Chiampo 36, Dueville 34, Caldogno 33, Cassola 32, Trissino 29, Valbrenta 28, Galliera 27, Salvatronda 23, Poleo Aste 22, Sarcedo 18, San Giorgio in Bosco 17, Fontanivese San Giorgio 15, Rosà 11

​PROMOZIONE girone C

Arcella-Scardovari 9-0 2 Favaro, 2 Cibin, 3 Mangieri, 2 Menato

Cavarzere-Monselice 0-1 Barbiero

Saonara Villatora-Villafranchese 0-3 2 Pasinato, Spessato

Limena-Loreo 2-0 Niselli, Chinello

Piovese-Rovigo 4-2 Bassi (P), Ballarin (R), Pennacchio (P), Degan (P), Nobile (P), Bonato (R)

Pozzonovo-Dolo Pianiga 2-2 2 Baro Benetti (DP), 2 Franchin (P)

Torre-Pettorazza San Martino 2-0 Bortoletto, Cinetto

Vigontina San Paolo-Azzurra Due Carrare 1-2

Il Pozzonovo rallenta, l'Arcella esonda, la Piovese risorge e torna in gioco anche il Monselice. Nelle posizioni di testa è tempo di riposizionamenti. La capolista viene fermata sul pari casalingo dal Dolo Pianiga con un Baro Benetti scatenato e un Franchin nella parte del salvatore della patria per i Sabbadin boys. Vittoria da record per l'Arcella sullo Scardovari con un incredibile 9 a 0 ai danni dello Scardovari. Sugli scudi le punte, con 2 reti per Favaro, Cibin e Menato, mentre l'italo-argentino Mangieri sigla una super tripletta. Vittoria di corto muso, ma preziosissima, per il Monselice di Cavazzana contro il Carvarzere, scavalcato in classifica. Decide la contesa Barbiero. Bottino pieno anche per Torre, Azzurra Due Carrare, Limena e Villafranchese, quest'ultima nel derby sentitissimo contro il Saonara Villatora.

Classifica: Pozzonovo 43, Arcella 40, Piovese 38, Monselice 35, Torre 34, Cavarzere 34, Azzurra Due Carrare 33, Limena 32, Pettorazza 30, Villafranchese 28, Dolo Pianiga 27, Loreo 27, Vigontina San Paolo 22, Saonara Villatora 17, Rovigo 17, Scardovari 12



Prossimo turno - Domenica 25 febbraio 2024: Azzurra Due Carrare-Arcella, Dolo Pianiga-Cavarzere, Loreo-Vigontina San Paolo, Monselice-Torre, Pettorazza San Martino-Limena, Piovese-Scardovari, Rovigo-Saonara Villatora, Villa

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Longarone Alpina 1-1 El Khayar (LA), Rossi (AT)

Altro pareggio in rimonta per gli uomini di Trevisan grazie a Rossi.



Gli altri risultati: Alpago-Real Martellago 2-0, Borgo Valbelluna-Robeganese 2-2, Caerano-Paese 2-0, Istrana-Julia Sagittaria 0-0, Fontanelle-Noventa 2-0, Union Qdp-Union Pro 1-1, Villorba-Montello 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 45, Alpago 38, Borgo Valbelluna 36, Fontanelle 35, Ambrosiana Trebaseleghe 32, Real Martellago 31, Union Pro 31, Longarone 31, Robeganese Salzano 30, Caerano 27, Villorba 27, Istrana 25, Union Qdp 21, Montello 21, Noventa 16, Paese 6