Promozione, Calciomercato: Menesello se ne va, per il Monselice ecco il fosforo di Zavan

Un uragano proveniente dal mercato scuote la placidità di casa Monselice: dopo sette stagioni in maglia biancorossa, Francesco Menesello si accasa ai rivali del Cavarzere. Sempre in Promozione, sempre nel girone C. Una vera sopresa per tutto l'ambiente, dopo il rinnovo dello scorso maggio. Un addio inatteso ed improvviso, tanto che dalla società biancorossa non filtrano indiscrezioni sulle reali motivazioni che hanno portato alla separazione tra Menesello e la squadra diretta da Antonioli.

Nonostante lo shock, il Monselice non si è perso d'animo e nella giornata di giovedì 14 settembre he ufficializzato l’arrivo in biancorosso della mezzala Sebastian Zavan, classe 2002, subito a disposizione di Paolo Antonioli per il match di domenica con l’Arcella, che si disputerà agli impianti sportivi dell’Esedra Don Bosco, in via Adria a Padova.



Zavan è cresciuto per undici stagioni nelle giovanili del Padova fino alla Primavera: tra i «grandi» ha militato due anni in serie D con il Campodarsego per poi disputare l’ultimo campionato di Eccellenza con la maglia proprio dell’Arcella. Ecco alcune parole di Zavan ai canali ufficiali del Monselice: «Sono felice di essere qui e ho tanta voglia di rilanciarmi dopo la brutta parentesi dello scorso anno – le sue parole – Tutti mi hanno parlato bene di questa società e il direttore Stefano Loverro ha saputo convincermi spiegandomi il progetto. A Monselice il calcio è molto sentito ed è uno stimolo enorme giocare in piazze così calde e appassionate. Il mio ruolo? Sono una mezzala, ma per il bene della squadra ho sempre saputo adattarmi a qualsiasi altra esigenza del mister».