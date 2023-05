Promozione, calciomercato: al Pozzonovo torna mister Sabbadin

Senza scomodare Antonello Venditti e la canzone molto cara all'ex ad rossonero Adriano Galliani, al Pozzonovo c'è aria di restaurazione, con il ritorno in panchina di Massimiliano Sabbadin. Una scelta di cuore, anche se per l'ex allenatore del Camisano, la tentazione Albignasego è stata molto forte sino all'ultimo. Alla fine però, ha vinto il sentimento e le emozioni, con il condottiero biancazzurro nuovamente sulla panchina della squadra della Bassa Padovana che ha diretto dalla stagione 2014-2015 alla 2020-2021. Dopo due anni di cattività camisanese, Sabbadin torna nella squadra dove ha costruito la maggior parte dei suoi successi e lo farà ripartendo dalla Promozione, categoria in cui è sprofondato il Pozzonovo dopo una stagione molto deludente. L'auspicio del presidente Zanchi e del direttore sportivo Marzola è un solo: rinverdire i fasti degli anni scorsi. «Per me è come tornare a casa – le prime parole del tecnico sulle pagine social del club biancoblu – Sono stato in Mediclinic e il presidente Giancarlo Zanchi mi ha accolto con un abbraccio. Una persona dallo spessore umano impressionante, proprio come Alberto Tresoldi: mi hanno trattato come un figlio per sette anni e farò del mio meglio per ripagare la fiducia che hanno nuovamente riposto in me. Ho apprezzato tantissimo la tenacia, la volontà e l’insistenza con cui il Pozzonovo mi ha voluto riportare qui. Per me è motivo di enorme orgoglio, a maggior ragione in un momento difficile come quello che segue una retrocessione. Con lo stesso Carlo Marzola ci conosciamo da tanti anni e ormai ci si capisce al volo. Adesso inizia il difficile: bisognerà cercare di allestire una squadra competitiva, in vista di un campionato estremamente duro ed equilibrato. Mai come quest’anno la Promozione si preannuncia davvero agguerrita, con tante squadre blasonate pronte ad ambire al primo posto. Dall’Eccellenza sono scese Pozzonovo, Piovese e Arcella: se a queste aggiungiamo il Monselice e le formazioni rodigine, ne potrebbe uscire un girone davvero di fuoco. Ogni domenica sarà una battaglia: quindi tiriamo giù l’elmetto e pensiamo a lavorare».