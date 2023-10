Cibin segna e Rossi para: l’Arcella trova la prima vittoria stagionale!

L’Arcella finalmente trova la prima vittoria stagionale. Al debutto davanti al suo pubblico, i bianconeri battono il Pettorazza di misura, in una gara decisa nella ripresa dal primo gol stagionale in Promozione di Cibin e dalle parate del portiere Rossi. Con questo successo i bianconeri si portano in classifica a 4 punti, abbandonando l'ultima posizione in classifica.



Partono bene i padovani, con il Pettorazza ci prova soprattutto con le sgroppate di Barbierato. I ragazzi di Bertan nella prima mezz’ora costruiscono le occasioni più nitide con Cibin e Santinon, ma la scarsa e mira e interventi prodigiosi di Cattozzo rimandano l'appuntamento con il gol. Dopo la mezz’ora, due lampi degli ospiti: al 32′ Nordio se ne va via in solitaria sulla destra e arriva solo davanti a Rossi, ma calcia senza trovare lo specchio. Un minuto dopo, su calcio d’angolo, Rossetti svetta di testa e manda in porta, ma Griggio salva sulla linea. Nel finale, ancora Arcella: punizione di Chinellato e colpo di testa del solito Cibin, il portiere blocca. Nella ripresa l’Arcella passa al 58'. Azione in verticale tra Chinellato e Franceschini, con quest'ultimo abile a saltare il portiere in area di rigore e servire Cibin al centro per il comodo 1 a 0 bianconero. Tutto bello, per non dire bellissimo. Il vantaggio rilassa incosciamente i padovani, che al 27' rischiano il pari. Contatto in area di rigore, per Checchin non ci sono dubbi è penalty: batte l’ex di turno, Bizzaro, ma Rossi è prodigioso a sventare il pericolo sul tiro dal dischetto e pure sulla ribattuta dello stesso centrocampista avversario. Il Pettorazza accusa il colpo, e nel finale (in dieci per la doppia ammonizione a Boscolo) rischia in un paio di occasioni anche di subire il bis. Ma l’Arcella tiene, e porta a casa la prima vittoria stagionale.

Questo il tabellino della gara:

ARCELLA-PETTORAZZA SAN MARTINO 1-0

ARCELLA: Rossi, Griggio (39′ st Vidor), Bellon, Danielli (26′ st Candido), Boscaro, Santinon, Cibin (40′ st Marchetti), Lovato, Sartore (30′ st Menato), Chinellato, Franceschini (32′ st Piva). A disposizione: Ballardini, Sessi, Cortella, Kolou. Allenatore: Bertan.



PETTORAZZA SM: Cattozzo, Boscolo, Rossetti, Ferro, Bovolenta, Vianello (23′ st Bacco), Nordio, Bizzaro, Gasparini, Bellin, Barbierato (18′ st Pattaro). A disposizione: D’Ambrosio, Trawally, Rossi, Dainese, Cremone. Allenatore: Tessarin.



Arbitro: Checchin di Mestre.

Reti: 13′ st Cibin.

Note: ammoniti Griggio, Danielli, Boscaro, Santinon, Cibin, Franceschini, Marchetti, Cattozzo e Bellin. Espulso Boscolo al 42′ st per doppia ammonizione. Calci d’angolo 3-6.