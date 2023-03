Promozione, girone C & D: le designazioni arbitrali dei match delle squadre padovane

Nel raggruppamento C terzultimo turno di campionato con tanti giochi salvezza ancora in ballo. Nel girone D a 15 squadre occhio allo scontro diretto tra Dolo e Unione Cadoneghe, con quest'ultima in testa alla classifica e pronta a mettere una serie ipoteca sull'ascesa diretta in Eccellenza in caso di vittoria