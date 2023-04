Promozione, girone C: Loverro (Monselice) "Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo"

Godimento e guardia alta. Così il Monselice sta festeggiando l'accesso ai playoff Promozione al termine di un palpitante derby contro l'Azzurra Due Carrare, risolto dal cabezazo di Michele Carraro. Il meglio deve ancora venire, parafrasando Luciano Ligabue da Correggio, ma è anche vero che il direttore sportivo del Monselice, Stefano Loverro, invita tutti a tenere un profilo basso in vista della post season che sta arrivando. Rivale lo Scardovari di Bernardes, vincente in ambo i confronti durante la stagione regolare. Queste le parole del dirigente biancorosso.



«La gara con l'Azzurra Due Carrare aveva mille significati, contro un avversario tosto e che doveva vincere per evitare i playout – sottolinea il ds Loverro – È stata una vittoria voluta da tutti e conquistata all’ultimo secondo, proprio in quei minuti di recupero che nel corso del campionato ci sono costati tantissimi punti. Basti pensare, ad esempio, alla partita di andata proprio con l’Azzurra. Ieri potevano vincere entrambe le squadre: per una volta il destino ci ha sorriso. Dopo tutto il fegato che ci siamo divorati quest’anno, finalmente ce la godiamo. Mi permetto di fare un plauso alla società, allo staff, alla squadra e ai tifosi: ci abbiamo sempre creduto e abbiamo caparbiamente raggiunto i playoff, nonostante sembrava fossimo ormai fuori dai giochi e nonostante i discorsi “anche se ci vai, non servono a niente”. Sono sincero nel dire che, per singole potenzialità, si poteva decisamente fare meglio. Il calcio però non è una scienza esatta e ci sono mille sfumature che, in nove mesi, possono determinare una stagione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo e questo è ciò che conta. Dopo un campionato vinto e non festeggiato a causa del Covid, e dopo il secondo posto dello scorso anno senza poter disputare i playoff, ora finalmente ci godiamo questo traguardo. Il Monselice Calcio e la sua tifoseria si nutrono dell’adrenalina che queste partite ti regalano. Ora stacchiamo un attimo la spina e poi ci prepareremo per andare a Scardovari. Adesso il nostro obiettivo è fare il meglio possibile già al “Moreno De Bei”, consapevoli di affrontare una squadra che in campionato ci ha battuto entrambe le volte e che avrà a disposizione due risultati su tre».