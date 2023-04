Promozione, girone C: Notolini (Monselice) "L'obiettivo restano i playoff"

Tanti mea culpa da recitare per il Monselice 2022/2023. Partito con una linea giovane comunque ambiziosa ed ampiamente in grado di restare in zona playoff, i biancorossi si trovano a disputare domenica un derby da "dentro o fuori" contro l'Azzurra Due Carrare. Per andare ai playoff resta una sola possibilità: sbancare Due Carrare e sperare che la Villafranchese non faccia bottino pieno a Loreo. Queste le dichiarazioni del centrocampista Mattia Notolini, classe 1992, colonna della linea mediana biancorossa dalla stagione 2019/2020.



«Andremo a giocarci l’ultima gara con il chiaro obiettivo di andare agli spareggi. Dall’esterno si dice che non ce ne importi nulla, ma posso assicurare che siamo tutti allineati sul traguardo da raggiungere. La scorsa settimana Stefano ci ha presi in disparte uno ad uno e ha potuto appurare, di persona, che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Di sicuro quest’anno diverse cose non sono andate per il verso giusto: in tal senso sono d’accordo con quanto detto da Francesco Menesello nella sua recente intervista. Ci sono mancate la fame, l’umiltà e la voglia di portare a casa i tre punti, sempre e comunque. Abbiamo perso per strada terreno prezioso solo per errori nostri: in questo girone nessuna compagine era nettamente superiore alle altre, ce la potevamo tranquillamente giocare con tutte. Forse siamo stati meno “squadra” rispetto a tutti gli altri anni che ho vissuto qui. La classifica avrebbe potuto essere ben diversa, ma con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte. Due Carrare sarà la nostra ultima spiaggia: dobbiamo andare lì per fare i tre punti, confidando poi in risultati favorevoli dagli altri campi».