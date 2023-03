Promozione, girone C: Menesello (Monselice) "Facciamoci un bagno di umiltà"

Monselice fuori dai playoff. È questo il verdetto parziale della terz'ultima giornata di campionato per il uomini di Simonato. Una brutta sconfitta sul campo del Pettorazza che complica maledettamente, a 180' dalla fine, l'accesso ai playoff, alla luce dei sei punti di distanza dal secondo posto della Villafranchese.



Nona caduta stagionale per i biancorossi ed ecco che parla uno dei leader dello spogliatoio, Francesco Menesello. Queste le sue parole.«Dopo la sconfitta di ieri c’è tanta amarezza – le parole del classe 1998, capitano nella trasferta di San Martino di Venezze – Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto solo un punto e quella di ieri era probabilmente la gara più importante dell’anno. Dobbiamo farci tutti un bagno di umiltà e dare uno scossone nelle ultime due giornate. Sono molto amareggiato e deluso, perché nelle partite “chiave” incredibilmente falliamo sempre. Non voglio trovare alibi o scuse: le colpe sono solo ed esclusivamente di noi giocatori. Siamo troppo fragili mentalmente e, in questo modo, non si raggiungono gli obiettivi. Non vedo quel DNA da Monselice che ho vissuto sulla mia pelle tante volte negli anni trascorsi qui. Bisogna capire che questa è una realtà diversa dalle altre: siamo a Monselice, in una delle società più gloriose e importanti della provincia. Forse qualcuno non l’ha capito. Ora dobbiamo assolutamente reagire: bisogna lavorare e fare sei punti nelle ultime due giornate per andare ai playoff».