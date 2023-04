Promozione, girone C: Michele Carraro (Monselice) "Speriamo la storia si ripeta come nel 2018"

Se il Milan di Capello aveva Daniele Massaro come "l'uomo della Provvidenza", il Monselice ha Michele Carraro l'uomo che nelle gare decisive si sa sempre esaltare. Suo il gol fondamentale contro l'Azzurra Due Carrare al 95' per accedere ai playoff, sua la doppietta nel big match contro la Villafranchese, così come negli occhi di tutti gli appassionato c'è ancora il pallonetto del raddoppio contro il Limena nel girone di ritorno. Insomma, Michele Carraro, classe 2001 ex Arcella, tra le altre, gol banali non ne sa proprio fare, come riconosce ai canali ufficiali del Monselice. «Non ci accontentiamo della qualificazione ai playoff. C’è una maglia gloriosa da onorare e vogliamo dare tutto per un obiettivo ancora più grande. Le potenzialità ci sono. Il Monselice tornerà a Scardovari per uno spareggio-playoff, proprio come nel 2018: speriamo che la storia si possa ripetere, magari davanti ad un’altra fantastica cornice di pubblico. La gente di Monselice vive il calcio in maniera pazzesca ed è questo che rende la piazza unica e straordinaria. Quando ho ricevuto la chiamata del direttore sportivo Stefano Loverro, non potevo nemmeno immaginare che la mia avventura qui sarebbe stata così bella – sottolinea Carraro – Dopo il gol di domenica scorsa posso dire di essere orgoglioso di quanto fatto: quel colpo di testa ha regalato un’emozione incredibile a tutti i tifosi e ci tengo a ringraziarli perché ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti più complicati. La dedica, oltre che alla mia ragazza, è tutta per loro: se la meritano, perché per il Monselice sono fondamentali. Giocare qui è bellissimo, in quanto tocchi con mano il calore della gente e ti rendi conto di poter veramente regalare dei brividi fortissimi. Non c’è cosa più bella, nello sport e nella vita».