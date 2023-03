Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Dopo Abano non si può più sbagliare"

Con i playout ad un solo punto non è più tempo di errori per l'Azzurra Due Carrare di mister Diego Sandon. La sconfitta nel derby salvezza contro l'Abano non deve lasciare strascichi, come sottolinea il tecnico carrarese all'indomani della gara:

«Un brutto scivolone, che ci ha fatto perdere uno scontro diretto importante – le parole del coach biancazzurro – Se non affronti queste partite con lo spirito di uno spareggio, poi rischi di farti del male. Ed è esattamente ciò che è successo ad Abano. Le squadre che ci sono dietro iniziano a fare punti e adesso iniziamo a sentirne il fiato sul collo. Domenica ci attende una sfida simile con il Badia Polesine: dobbiamo fare tesoro dell’esperienza di ieri e non commettere gli stessi errori. Bisogna continuare a trasmettere fiducia, pur nella consapevolezza che non si può più sbagliare. Mancano solo cinque partite e dobbiamo assolutamente fare punti. Testa bassa e lavorare, bisogna andare in campo per mangiare l’erba».