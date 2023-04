Promozione, girone C: il Monselice sbanca Scardovari, è finale playoff contro il Cavarzere

Come nel 2018, ancora più bello del 2018. Djordjevic lancia in finale playoff Promozione il Monselice al «Moreno De Bei» e domenica prossima al Comunale di Monselice ci sarà la finalissima contro il Cavarzere, capace di violare il campo della Villafranchese ai supplementari.

Prestazione di cuore e carattere dei biancorossi, capaci di vincere il tabù Scardovari (in campionato avevano sempre vinto i polesani) e di meritarsi un ultimo atto da favola per mister Simonato, al passo d'addio dopo la finalissima del 7 maggio. A decidere il match ci pensa Bojan Djordjevic al 36' del primo tempo. Per il serbo anche una traversa nella ripresa. Grande gioia per i più di 100 tifosi accorsi in Polesine, che si godono un pomeriggio di pura libidine sportiva. Lo Scardovari termina addirittura in nove uomini per due espulsioni e manda in archivio la stagione nel peggiore dei modi possibile.



Questo il tabellino della gara nel rodigino:



SCARDOVARI-MONSELICE 0-1

SCARDOVARI: Zaia, Marino, Tofan, Arias Arana, Crepaldi, Enrico Ferro, Maistrello (4’ s.t. Greguoldo), Mirco Corradin, Adriano Bernardes, Mattia Corradin, Matteo Ferro (14’ s.t. Travaglia). A disp. Broggio, Marangon, Edoardo Ferro, Mantovani, Kafi. All. Giacomo Fecchio.

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti (18’ s.t. Zompa), Bazzani, Rosa, Notolini, Carraro (32’ s.t. Zecchinato), Menesello (43’ s.t. Galato), Djordjevic, Salvatore (47’ s.t. Peraro), Sguotti (6’ s.t. Bahhar). A disp. Lugari, Rizzato, Tonazzo, Pavanello. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Marchetti di Bassano del Grappa.

RETE: 36’ p.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 350 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Espulsi al 30’ s.t. Arias Arana e al 45’ s.t. Crepaldi, entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti Mattia Corradin, Greguoldo, Frizzarin e Sguotti. Recuperi: 2’ e 6’.