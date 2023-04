Promozione, girone C: risultati e classifica della 25°giornata

L'Abano scende in Prima Categoria dopo la sconfitta contro l'ABC, con quest'ultimi a duellare per l'ultimo posto per la retrocessione diretta con l'Euganea Rovolon Cervarese (0-0 con il Limena). Solo pareggio per Villafranchese e Monselice, male l'Azzurra Due Carrare sul campo del Pettorazza