Promozione, girone D: tutti i risultati e la classifica della 20°giornata

Continua la fuga dell'Unione Cadoneghe, capace di imporsi nel derby molto sentito contro la Vigontina San Paolo. Domenica avara di soddisfazione per le altre padovane. Solo pareggio per Galliera e San Giorgio in Bosco, sconfitte per Fontanivese San Giorgio ed Ambrosiana Trebaseleghe