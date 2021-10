Promozione, girone D: Cadoneghe a forza 6!

Sei gol del Cadoneghe alla Curtarolese nel quarto turno del campionato Promozione girone C. Un risultato inaspettato quello visto allo stadio Martin Luther King di Mejaniga nel big match di cartello della giornata. Sotto di due reti, il Cadoneghe si scatena nella ripresa siglando cinque reti. Tanto su cui riflettere gli uomini di Ton. Tanto pragmatici e compatti nei primi 40 minuti, quanto fragili e distratti nella restante parte di gara.

La Cronaca

50 secondi e subito Cadoneghe vicino alla rete. Rossignoli entra dalla sinistra in area di rigore e serve Conte, che si gira in un fazzolletto e colpisce il palo con una bella girata. I ragazzi di Ferulli premono e nei primi cinque minuti guadagnano due angoli, dando sempre sensazioni di grande pericolosità. All'8' serpentina di Compagnin sempre dalla sinistra sulla linea di fondo, il suo tiro viene respinto con i piedi da Maragno. Vicino al quarto d'ora ecco il calcio piazzato di Pavanello. Il suo mancino disegna una traiettoria insidiosa, che si perde di poco a lato. Equilibrio regna sovrano, ma il Cadoneghe ci prova di più come al 20', quando Maragno è chiamato al miracolo sulla girata ravvicinata di Conte. Sempre il portiere della Curtarolese replica in uscita un minuto dopo su Conte, con una bella uscita al limite a districare una situazione molto intricata per gli ospiti. Alla mezz'ora, altro squillo del Cadoneghe, con Bertoncello che conclude da 25 metri. Maragno ancora presente. Ripartenza ancora dei padroni di casa sulla destra. Triangolazione Bertoncello-Berno, con il primo che entra in area di rigore e rasoterra costringe Omeragic agli straordinari. Il pallone poi finisce ancora sui piedi di Bertoncello, ma il suo tiro è fuori. Il Cadoneghe gioca, la Curtarolese segna. Al 35' Ambrosi ha il guizzo giusto in area di rigore e con la punta del piede fredda in uscita l'incolpevole Vanzato. Terza rete stagionale per il numero 9 blu. Due minuti e Ray Pace raddoppia con una potente conclusione dai 25 metri. Vanzato in questo caso non esente da colpe. Il raddoppio fa girare a mille le gambe degli ospiti, che cercano il tris con Davis Pace, ma il suo tiro a giro è alto sopra l'incrocio. Il match esplode definitivamente al 41' quando con una palombella di piatto destro che bacia il palo Lorenzetti accorcia le distanze.

Ripresa subito pirotecnica e il Cadoneghe trova il pareggio. Conte questa volta è perfetto nel suo assolo in area di rigore e fredda da pochi passi Maragno. Ambrosi al 51' lavora un buon pallone dalla destra e poi fa partire un mancino che si perde di un non nulla alto sopra la traversa. Passano tre minuti e arriva il sorpasso del Cadoneghe. Ancora Conte, inventa un rasoterra ad effetto dal centro sinistra che tocca il palo e finisce in rete. Al 57' Rossignoli può fare il poker, ma il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa. L'appuntamento con il gol è solo rimandato di un minuto per Rossignoli, che dal limite, con la complicità di Maragno, porta a 4 le segnature del Cadoneghe. Qualche ombra sulla rete dei padroni di casa, forse viziata da un fallo ai danni di Ambrosi, con quest'ultimo rimasto a terra. Dopo il gol di Rossignoli, Pavanello prende il giallo per proteste. Acuto di Coccato poco dopo il 60', ma il pallone si perde sul fondo. Rossignoli continua a tormentare la difesa ospite e colpisce il palo al 72' con bel tiro dal limite. Sulla ribattuta Berno spara alle stelle da ottima posizione. Proprio il 4 del Cadoneghe si fa perdonare due minuti dopo entrando in area di rigore dalla destra e freddando Maragno con un rasoterra ad incrociare. E non è ancora finita la pioggia di gol per il Cadoneghe, con la tripletta personale di Conte, che deve solo spingere in rete un servizio dalla destra di Rossignoli.

Unione Cadoneghe: Vanzato, Bertoncello, Sarti (79' Negrin), Berno (79' Lapaglia), Masiero Mattia, Giacomini, Rasula, Compagnin, Conte (79' Pillirone), Rossignoli (86' Lissandron), Lorenzetti (82' Zampieri). A disposizione: Ragazzo, Lapaglia, Lissandron, Pillirone, Volpin, Masiero Sebastiano, Zampieri, Negrin, Gomiero. All.: A.Ferulli

Curtarolese: Maragno, Cervasio, Zabeo (63' Coccato), Randazzo, Omeragic, Chiriac (68' Babato), Pace Davis (86' Parpajola), Banzato, Ambrosi (82' Mirra), Pavanello, Pace Ray (79' Gentilin). A disposizione: Padoin, Aref, Coccato, Babato, Parpajola, Mirra, Gentilin, Falcetti, Capovilla. All. A.Ton

Arbitro: Luka Meta di Vicenza Assistenti: Marco Todeschini (Padova) e Antonino Madonia (Padova)

Reti: 35' Ambrosi, 37' Pace Ray, 41' Lorenzetti, 47', 54', 78' Conte, 58' Rossignoli, 74' Berno

Ammoniti: Berno, Banzato, Pavanello, Conte