Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 17°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della quindicesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Pastrengo-Merlara 0-1 Zonta

Vittoria fondamentale in ottica salvezza diretta per il Merlara, che accorcia sulle inseguitrici grazie al centro di Zonta nella ripresa. Gli uomini di Bassi si portano a quota 15 punti.



Altri risultati: Atletico Cerea-Belfiorese 1-1, Albaredoronco-S.Giovanni Lupatoto 3-0, Bevilacqua-Cologna Veneta 5-1, Castelnuovo DG-Pescantina Settimo 3-0, Oppeano-Baldo Junior Team 2-1, Team Santa Lucia Golosine-Audace 3-0, Virtus Borgo Verona-Pedemonte 2-1

Classifica: Oppeano 41, Belfiorese 33, Virtus Borgo Verona 26, Audace 24, Team Santa Lucia Golosine 23, Baldo Junior Team 23, Castelnuovo DG 22, Pedemonte 20, Pescantina Settimo 20, Albaredoronco 20, Bevilacqua 18, Cologna Veneta 17, Pastrengo 16, Atletico Città di Cerea 15, Merlara 15, San Giovanni Lupatoto 10

PROMOZIONE girone B

San Giorgio in Bosco-Valbrenta 2-2 Xausa (SGB), Guarise (V), Pontarollo (V), Frachesen (SGB)

Trissino-Galliera 1-2 Battistella (T), Ajrulai (g), Cuman (G)

Fontanivese San Giorgio-Sarcedo 1-2 Azzolini (S), Calgaro (S), Volpara (FSG)



Il San Giorgio in Bosco di Prisco compie un altro passetto, piccolo, verso la sua rincorsa salvezza, fermando sul pari il Valbrenta. 2-2 il risultato finale e tante buone indicazioni per il futuro. Vittoria esterna di rimonta (con annesso aggancio in classifica e -1 dai playoff) per il Galliera sul campo del Trissino. Ajrualai e Cuman ribaltano il gol del momentaneo vantaggio di Battistella. Perde ancora la Fontanivese San Giorgio, questa volta nello scontro diretto contro il Sarcedo, con i vicentini che sorpassano i ragazzi di Romeo.



Altri risultati: Rosà-Dueville 1-3, Caldogno-Marosticense 1-3, Cassola-Chiampo 2-0, Montebello-Poleo Aste 1-0, Salvatronda-Malo 1-1

Classifica: Montebello 33, Malo 31, Marosticense 31, Dueville 28, Cassola 25, Galliera 24, Chiampo 24, Caldogno 24, Trissino 24, Salvatronda 20, Valbrenta 19, Sarcedo 16, Fontanivese San Giorgio 15, Poleo Aste 13, Rosà 11, San Giorgio in Bosco 11

?PROMOZIONE girone C

Monselice-Arcella 1-3 19’ p.t. e 12’ s.t. Vidor, 32’ p.t. Lacerti, 18’ s.t. Cibin

Piovese-Limena 2-0 35' pt Maggio, 43' st A.Nobile

Pozzonovo-Cavarzere 0-0

Rovigo-Azzurra Due Carrare 0-0

Scardovari-Vigontina San Paolo 0-0

Torre-Saonara Villatora 1-0 Ruzza

Villafranchese-Loreo 4-2 Talpo (L), Scalabrin (V), Ferro (L), Scalabrin (V), Spessato (V), Pasinato (V)

Dolo Pianiga-Pettorazza San Martino 0-1



Maggio e Nobile regalano alla Piovese l'aggancio sul Pozzonovo in testa alla classifica grazie alla vittoria dei biancorossi sul Limena ammazzagrandi per 2 a 0 e il pari casalingo senza gol dei Sabbadin Boys con l'ostico Cavarzere. Ad approfittare del mezzo passo falso della squadra della Bassa Padovana c'è anche l'Arcella di Bertan, corsaro in casa del Monselice con un perentorio 3 a 1. Debutto amaro per il monselicense Cavazzana e per i biancorossi la zona playoff ora dista 4 punti. Pareggi senza reti tra Rovigo-Azzurra Due Carrare e Scardovari-Vigontina San Paolo, mentre il Torre piega con un acuto di Ruzza la resistenza del Saonara Villatora di Simonato. Poker di rimonta per la Villafranchese ai danni del Loreo nel segno di Scalabrin (2), Spessato e Pasinato.

Classifica: Pozzonovo 32, Piovese 32, Arcella 30, Azzurra Due Carrare 27, Pettorazza 25, Cavarzere 24, Loreo 22, Torre 21, Monselice 21 (-1),Villafranchese 21, Limena 21, Vigontina San Paolo 18, Dolo Pianiga 17, Rovigo 15, Scardovari 12, Saonara Villatora 12



Prossimo turno - Domenica 21 gennaio 2024: Arcella Padova-Saonara Villatora, Azzurra Due Carrare-Monselice, Cavarzere-Scardovari, Limena-Villafranchese, Loreo-Pettorazza San Martino, Pozzonovo-Piovese, Torre-Rovigo, Vigontina San Paolo-Dolo Pianiga

PROMOZIONE GIRONE D

Real Martellago-Ambrosiana Trebaseleghe 1-1 Pettenà (AT), Tobaldo (RM)

Pare prezioso per l'Ambrosiana Trebaseleghe sul campo del Real Martellago. Pettenà porta avanti i ragazzi di mister Trevisan, mentre il pari è firmato Tobaldo.



Gli altri risultati: Fontanelle-Longarone 0-1, Julia Sagittaria-Alpago 0-0, Montello-Robeganese 1-3, Noventa-Caerano 0-0, Union Pro-Paese 4-0, Union QDP-Borgo Valbelluna 2-2, Villorba-Istrana 2-0



Classifica: Julia Sagittaria 34, Borgo Valbelluna 31, Alpago 30, Longarone 26, Robeganese Salzano 25, Union Pro 25, Real Martellago 24, Villorba 23, Ambrosiana Trebaseleghe 23, Fontanelle 22, Istrana 21, Caerano 20, Union Qdp 16, Montello 14, Noventa 9, Paese 5